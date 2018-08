Lieken-Pläne im Ausschuss vorgestellt: In sechs Monaten fällt der Turm

Achim - Einen neuen, deutlich städtischer wirkenden Ortseingang soll Achim künftig erhalten. Zumindest wenn es nach den Plänen der Architekten von NHP geht, die das Areal der ehemaligen Brotfabrik Lieken im Auftrag der Stadtverwaltung umgestalten sollen. Schon vor fast einem Jahr, am 14. September 2017, hatte Architekt Frank Schlegelmilch den Rahmenplan dafür vorgestellt.

Dies sollte am Dienstagabend im Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr vertieft werden. Indes scheint sich der Zeitplan zu verdichten: In weniger als sechs Monaten könnten die Abrissbirnen den Lieken-Turm dem Erdboden gleich machen. Diese Antwort gab der Chefplaner auf Nachfrage von Hans-Jakob Baum (FDP).

Laut Konzept sollen, in Nachbarschaft zu Bahnhof und Aldi, Wohnungen, Büros, ein Hotel und ein Parkhaus für Autos, Fahrräder und E-Bikes, auch Mobilitätszentrum genannt, hochgezogen werden. „Wir haben den Sommer für das Planungsrecht genutzt und wollen uns bis Ende des Jahres auf den Weg machen“, sagte Stadtplanerin Angelika Steinbach.

Vorgesehen sind 140 bis 160 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau, davon 30, die als sozialer Wohnungsbau gefördert werden – voraussichtlich für Mitarbeiter der Stiftung Waldheim. Optisch sollen die Wohnhäuser, in Anlehnung an die alte Brotfabrik, eine Klinkerfassade erhalten.

Mit dem langlebigen Material, meinte Schlegelmilch, wirke die Siedlung mit ihrer Nähe zu Bahnhof und Landstraße nicht so schnell schmuddelig. Das neue Quartier habe „Gesichter zu allen Seiten“, ist also von überall einsehbar.

Nördlichen Innenstadteingang schaffen

Eins der Hauptanliegen sei es, einen nördlichen Innenstadteingang zu schaffen. Dieser Eindruck soll etwa mittels eines Kreisels entstehen, der hinter Aldi und dem alten Lieken-Turm in den neu geschaffenen Wohn- und Bürokomplex hineinführt.

„Das ist alles noch im Planungsstadium“, räumte Frank Schlegelmilch ein. Nach öffentlicher Auslegung würden derzeit Anwohnergespräche geführt und begleitende Fachgutachten erstellt.

Nichtsdestotrotz gaben Architekt und Stadtplanerin bereits einen Zeitplan an: Etwa in einem Jahr wollen sie den Bauantrag stellen. Im Frühjahr 2019 stehe „hoffentlich“ der Planungsentwurf, der im März im Planungsausschuss vorgestellt werden soll. Zunächst erfolge in den kommenden sechs Monaten der Abriss. „Wenn im Frühjahr die Baugenehmigung da ist, wollen wir ein geräumtes Grundstück vorfinden“, so Schlegelmilch, der die Bauzeit auf zwei bis zweieinhalb Jahre schätzt.

Das Gremium stimmte nicht ab, sondern nahm die Ausführungen lediglich zur Kenntnis.

ldu