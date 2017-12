Schwungvoller Jahresabschluss

Achim - Da kam die Crème de la Crème zusammen: Die Interpreten, die sich die Gunst des Publikums schon bei den vier bisherigen Veranstaltungen der „Offenen Bühne“ im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) erspielt hatten, bestritten das „Christmas Special“.

So viele Bands an einem Abend auf die Bühne zu bringen, verläuft nicht immer reibungslos. So verzögerte sich der Soundcheck des Perfektionisten Frank Oelkers (Öli) wegen nicht angemeldeter Instrumente und fehlender Kabel. 20 Minuten später kündigten Ute Barth-Hajen und Jan Tucholke auf ihre bewährte amüsante Art zwei Bands und drei Duos an.

Mit ihrer unverwechselbaren Energie eröffnete „The Cat’s Back“, die in Berlin lebende Amsterdamerin Anne Harmsen, begleitet vom Gitarristen Mario Schwalbe, den Abend. Ihr Programm aus Coversongs und Eigenkompositionen bewegten sich zwischen zigeunerhaften, zarten, und wehmütigen Klängen. Als Weihnachtslied hatte sie einen witzig-ironischen Song über Kaufstress in der Vorweihnachtszeit mitgebracht.

Etwas weniger zart „besaitet“ folgten die Osnabrücker Zwillingsschwestern Sarah und Sina Steinbrecher als Two Hearts in Ten Bands. Die zwei ehemaligen Metal- und Punk-Schwestern bewegen sich nach eigener Aussage nun mehr in Richtung Singer-Songwriter. Das mag für die Texte zutreffen, musikalisch sind sie aber kein bisschen leise. Stimmgewaltig brachten sie etwa eine Hommage an die alte Punkzeit und an den verstorbenen Freund Wazlaw. Als Weihnachtslied hatten sie „We Are The World“ dabei und nahmen mit Leidenschaft und Herzlichkeit die Zuhörer mit.

„Mischwald“, vier Bremer Musiker, übernahmen mit ihrem Metal- und Punk-lastigen Sound und rockten gekonnt die Bühne. Ihr anfangs a cappella gesungenes „Stille Nacht“ setzten sie in allerfeinster Punkart fort. So lösten sie beim Publikum sofort Begeisterung aus. Auch Texte wie „Ich bin doch nicht blöd“ über den Kaufrausch oder „Lange kann es nicht mehr dauern“, eine Betrachtung über die Zerstörung der Welt, kamen gut an. Vier gut erzogene Punkrocker, zudem in allerbester Laune, lieferten eine professionelle Bühnenshow ab.

Fools Agony bringen mit der stimmgewaltigen Anna und Bassistin Gianna eine geballte Ladung Frauenpower auf die Bühne. Begleitet wurden sie von Gitarrist Florian und Schlagzeuger Julian. Das perfekt aufeinander abgestimmte Quartett präsentierte Lieder über Liebe und Leidenschaft. Für „Stranger“ ernteten sie tosenden Beifall und nach dem rasanten Weihnachtslied „Merry Christmas“ forderten die Zuhörer sogar eine Zugabe.

Zuletzt durfte das vom „Offene Bühne“-Team gewählte Duo „Pure Invention“ auftreten. Mit ihrer guten Laune, dem zweistimmigen Gesang mit Gitarren und Cajon und ihren neu arrangierten, zum Mitsingen geeigneten Coversongs kamen wieder bestens an. Begeistern konnte außerdem das Abschlussritual, das von allen Interpreten und dem „Offene Bühne“- Team gesungene „Knockin’ On Heavens Door“. - hem