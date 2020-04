Die schwierige Zeit als Chance begreifen

CORONA Trotz abgesagter Gottesdienste ist die Kirchengemeinde St. Laurentius aktiv

Achim - Von Sandra Bischoff. „Dass Gottesdienste ausfallen, und zwar verordnet, das hat es seit Menschengedenken nicht gegeben“, sagt Pastor Christoph Maaß. Die wegen der Corona-Ausbreitung erlassenen Kontaktverbote stellen auch ihn und seine Kollegen vor Herausforderungen. „Wir sind dadurch unserer Kernkompetenz beraubt für die Menschen ansprechbar zu sein und ihnen in schwierigen Zeiten zur Seite zu stehen“, sagt der Pastor der evangelischen St.-Laurentius-Gemeinde. Das Telefon ersetze zurzeit in der Hauptsache das persönliche Gespräch. „Außerdem habe ich in den vergangenen Wochen so viele Briefe geschrieben wie schon lange nicht mehr“ sagt Maaß. Diese seien hauptsächlich an Jubilare adressiert, weil der Geistliche die Senioren an ihren runden Geburtstagen ebenfalls nicht mehr besuchen dürfe.