Schwerverletzter bei Unfall an Bremer Straße

Ein Mann eingeklemmt

© Laue Eine Person ist bei dem Unfall schwer verletzt worden.

Bierden - Schwer verletzt wurde der Fahrer eines Smart am Montag gegen 16.40 Uhr bei einem Unfall an der Bremer Straße in Bierden. Der im Auto eingeklemmte Mann musste von der Feuerwehr Achim mit Hilfe der Rettungsschere befreit werden.