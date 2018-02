Linienbus prallt mit Auto zusammen - 49-Jähriger stirbt

Achim - Ein Schulbus ist am Mittwochmittag gegen ein Auto geprallt, eine Böschung herabgerutscht und anschließend auf einen parkenden BMW gerollt. Ein 49-jähriger Mann starb, vier weitere Personen wurden teilweise lebensgefährlich verletzt.

Die 31-jährige Fahrerin eines Linienbusses wollte gegen 13 Uhr aus dem Fritz-Lieken-Eck nach links auf die Embser Landstraße in Richtung Innenstadt abbiegen. Nach eigenen Angaben habe der Bus nicht auf ihre Bremsversuche reagiert, so dass dieser ungebremst in den Einmündungsbereich hineingefahren ist, teilt die Polizei mit.

Dabei kollidierte der Bus mit dem BMW eines 49-jährigen Fahrers, der auf der Embser Landstraße in Richtung Embsen unterwegs war. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wurde von dem Bus gerammt. Der BMW wurde durch den massiven Aufprall auf den Gehweg geschleudert, wo er stark beschädigt liegen blieb. Der 49-jährige Fahrer und seine 57-jährige Beifahrerin wurden durch die Kollision schwer verletzt und zunächst im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr Achim befreite beide Insassen. Beide Verletzten kamen ins Krankenhaus, wo der 49-Jährige verstarb. Die Beifahrerin schwebt in Lebensgefahr.

Der Bus rutschte anschließend eine drei Meter tiefe Böschung hinunter und landete auf einem geparkten BMW.

Embser Landstraße voll gesperrt

Die Busfahrerin sowie zwei Businsassen erlitten leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe an allen Fahrzeugen liegt schätzungsweise im hohen fünfstelligen Bereich. Es kam zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet Achim. Die Embser Landstraße ist derzeit (Stand 15.10 Uhr) voll gesperrt. Aktuell laufen noch Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme der Polizei Achim. Diese werden schätzungsweise noch bis in die späten Nachmittagsstunden andauern. Außerdem wird ein Gutachter den Unfallort sowie den Bus untersuchen.