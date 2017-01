Schwarzmeer-Kosaken zünden musikalisches Feuerwerk

Achim - Von Ilse Walther. Es war fast wie vor zwei Jahren, als am Montagabend die Schwarzmeer-Kosaken zum zweiten Mal in der übervollen St. Matthiaskirche zu Gast waren: die Stimmung, das Programm, alles – bis auf eine Ausnahme. Denn der musikalische Gesamtleiter dieses beeindruckenden Männerchores, Peter Orloff, hatte sich eine Stimmbandentzündung zugezogen und hatte Sprech- und Singverbot.

Ein Supergau für einen so begnadeten Sänger. So musste er als „Statist“ seine Rolle wahrnehmen und hatte die Moderation an seinen Vertreter, den stimmgewaltigen Bassisten Stefan Arininsky übergeben, der mit seinem manchmal nicht so deutlichen Deutsch schwerer verständlich war, seine Rolle aber mit Witz und Charme ausfüllte. Die Leitung lag bei dem Bariton Nasko Kirischeff. Orloff griff nur einige Male in die Dynamik ein.

Wieder dabei war das einfach umwerfend gute Instrumentalensemble mit der Domra-Spielerin Irina Kripakova, deren virtuoses und fein abgestimmtes wie temperamentvolles Musizieren begeisterte. Und ihr Ehemann Slava Kripakov, der nicht nur im Bariton singt, sondern seine Subbass-Balaleika zärtlich wie eine Frau im Arm hatte und perfekt auf dem großen Instrument musizierte, auch mal in einem Gesangssolo seine wandelbare Stimme einsetzte, und das fast wie eine rauchige Röhre. Überragend war auch wieder der großartige Bajanspieler Ilya Kurtev, der das russische Knopfakkordeon mit über 200 Knöpfen mit einer Virtuosität und Musikalität beherrscht, dass das einem schon die Sprache verschlagen kann. Dazu spielte der Tenor Fjodor Kunitsky ganz lässig das sternförmige Schellentambourin.

Dieses Instrumentalensemble riss mit. Sie hatten alle riesigen Spaß am Musizieren, feuerten sich gegenseitig an und waren sowohl in subtilen Begleitungen wie in rasanten russischen Tänzen nicht zu überbieten. So glänzte der Sopranist Igor Ishchak mit großartigen Soli wie Schuberts „Ave Maria“ oder „Leise flehen meine Lieder“ und als Solist im Auszug aus der Oper „Fürst Igor“ von Alexander Borodin. Seine Stimme hat sich auffällig verbessert, sie ist noch runder und bis in die Höhe blitzsauber geworden.

Die Tenöre gefielen in ihren Soli, aber auch an diesem Abend sprengten die stimmgewaltigen Herren die akustischen Möglichkeiten der Kirche. Sie müssten gar nicht so powern, denn in den Pianissimopassagen waren sie wunderbar zu hören. Der Bassist Stefan Wassilew beeindruckte ebenfalls durch seinen rabenschwarzen Bass.

Der erste Teil bestand wie vor zwei Jahren überwiegend aus geistlichen Gesängen, aber auch dem sehr ungewöhnlich gesetzten „Schwanengesang“ aus „Schwanensee“ von Tschaikowsky, der intensiv dargeboten wurde. Dazu gehört immer „Ich bete an die Macht der Liebe“ von Dimitri Bortnjanskij und dessen „Auf viele Jahre“, der Gefangenenchor aus „Nabucco“ von Giuseppe Verdi und das „Vater unser“ von Nicolai Rimsky-Korssakow.

Für den zweiten Teil hatten sie viele neue russische Volkslieder einstudiert. Der Tenor Oleg Kulyeshov erwies sich dabei als richtiger Witzbold. Köstlich war das Lied, in dem es offensichtlich darum ging, dass zwei Männer einer Frau den Hof machten, wobei der Sopranist ein Weib karikierte. Und eine Zuhörerin hatte ihren großen Auftritt, indem ein Tenor hinreißend um sie buhlte und mit den Worten „Dein ist mein ganzes Herz“ sie sichtlich in ihre neue Rolle einfühlte.

Der Beifall wollte gar nicht enden, und es fehlte ja auch noch „Kalinka“, wobei das Publikum begeistert mitsang und klatschte, immer weiter von Peter Orloff durch Handzeichen angefeuert. Die Begeisterung wuchs und wuchs, so endete dieser zündende Abend wie auch seinerzeit mit Johannes Brahms. Sein „Guten Abend, gute Nacht“ war ein warmherziger Abschluss eines musikalischen Feuerwerks.