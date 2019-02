Schwangere hat Recht auf Rückbildungskurs

Achim - Zum dritten Mal fanden sich Ärzte, Hebammen, Krankenschwestern, Trauerbegleiterinnen, Mitarbeiterinnen aus Beratungsstellen, Koordinatoren von Hospizvereinen und Bestatter im Kasch ein, um gemeinsam mit den Sterneneltern Achim die Vernetzung dieser Akteure im Landkreis Verden voranzutreiben. Im Mittelpunkt dieses Runden Tischs stand die Hebammenarbeit.

Gitta Dorlöchter, Maria Linnemann und Tania Wienhues bieten Rückbildungskurse speziell für verwaiste Mütter in Bremen an und berichteten von ihrer Tätigkeit. Eine wichtige Arbeit, die leider viel zu selten praktiziert werde, merkt Stefanie Gebers, Vorsitzende der Sterneneltern Achim, an. „Grundsätzlich hat jede Frau, die eine Schwangerschaft erlebt hat, egal wie kurz oder lang diese andauerte, ein Anrecht auf einen Rückbildungskurs, der von der Krankenkasse bezahlt wird.“

„Leider werden die Mütter nur selten darüber aufgeklärt“, ergänzt Verena Vellmer, zweite Vorsitzende, und selbst betroffene Sternenmutter. Ein spezielles Angebot für verwaiste Mütter gibt es für den Umkreis nur in Bremen. Die Kurse finden drei Mal im Jahr statt.

Die drei Hebammen haben hier jeweils ihr eigenes Spezialgebiet. Gitta Dorlöchter setzt in ihrem Kurs den Schwerpunkt auf tänzerische Rückbildung, Maria Linnemann macht hautsächlich körperliche Übungen, und bei Tania Wienhues wird mit Kundalini-Yoga rückgebildet.

Bei allen Angeboten steht auch die Trauerarbeit mit im Programm. Der nächste Kurs startet am Dienstag, 5. März. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.verwaiste-muetter-bremen.jimdo.com.

Der Runde Tisch hat sich nach Angaben von Gebers mittlerweile gut etabliert. Die Sterneneltern Achim sind gerade auf der Suche nach eigenen Vereinsräumen und hoffen, die nächste Veranstaltung im August dann an neuer Adresse über die Bühne gehen lassen zu können.

Die von den Sterneneltern initiierte Selbsthilfegruppe trifft sich regelmäßig jeden ersten Montag im Monat um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum, Magdeburger Straße 11, in Achim-Nord. „Das ist ein offenes Angebot, ohne vorherige Anmeldung“, sagt Gebers. Weitere Informationen zum Verein gibt es unter

www.sternenelternachim.de