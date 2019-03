Schulleitung überrascht und fassungslos

Kindergartengruppe soll mit einquartiert worden

+ © Laue Beim „Basteltag“ in der Grundschule Uphusen war am Donnerstag auch das Foyer voller Leben. Mitten unter den Kindern: Schulleiterin Bärbel Haverkamp (hockend) und Konrektorin Astrid Degenhardt (rechts zwischen zwei Schülerinnen). © Laue

Uphusen – „Wir müssen dringend ein Gespräch führen“, bat am Telefon eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung am Montag, 18. März. Einen Tag später informierte sie die Leitung der Uphuser Grundschulleitung darüber, dass eine Kindergartengruppe mit einquartiert werden soll und dafür Teile des Foyers, der Bibliothek sowie ein von der Hortgruppe genutzter Raum in der Schule mit benötigt werden. Am Donnerstag wurde es dann schon so im nichtöffentlich tagenden Verwaltungsausschuss beschlossen.