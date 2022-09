„Schule ist heute auch Lebensort“

Von: Michael Mix

Das neue Lernhaus der Integrierten Gesamtschule Achim wurde mit einem Fest offiziell eingeweiht. Schüler, Lehrer und Eltern steuerten dazu Kulinarisches bei. © Mix

Achim – Seit dem Start des neuen Schuljahrs Ende August ist das neue Lernhaus für die siebten und achten Klassen an der IGS Achim in Betrieb. Am Freitagnachmittag wurde es offiziell mit einer schwungvollen Feierstunde im Gebäude mit geladenen Gästen und einem bunten Fest für alle auf dem Schulhof eingeweiht.

„Ursprünglich war das hier schon für den 4. Februar vorgesehen“, erinnerte Gesamtschuldirektorin Kerstin Albes-Bielenberg gleich zu Beginn ihrer Rede an die verzögerte Fertigstellung des zweistöckigen Baukörpers in L-Form im hinteren Bereich des städtischen Grundstücks an der Waldenburger Straße. Aber das Warten habe sich gelohnt. „Es ist ein gelungener Bau. Modern, lichtdurchflutet, mit Technik auf dem neuesten Stand und nach einem pädagogischen Konzept gestaltet“, freute sich und lobte die Schulleiterin.

Schule sei schon lange nicht mehr nur ein Ort des Lernens, sondern auch des Lebens. Albes-Bielenberg nannte die Stichworte Ganztag und Inklusion. Neben dem Unterricht gebe es auch Platz und Zeit zum Spielen, Toben, Bewegen oder zum Austausch mit den Mitschülern. Wer zwölf Jahre lang eine Ganztagsschule besuche, verbringe dort 18 000 bis 20 000 Stunden. Dazu bedürfe es einer anregenden und weitläufigen Umgebung.

Die Klassenräume sind mit Smartboards ausgestattet. © -

Dementsprechend habe das Bremer Architekturbüro Schröder den Neubau angelegt und zum Beispiel für jeden Jahrgang eine großzügige „Lernmitte“ konzipiert. In einem dieser Multifunktionsräume, nämlich in dem im Erdgeschoss für die siebten Klassen, fand die Feierstunde statt. Alle Beteiligten hätten gute Arbeit geleistet, sagte Albes-Bielenberg. Projektleiter Alexander Schober von der Stadt Achim habe sich besonders in seine Aufgabe reingekniet „und teilweise sogar ein Büro in der Schule bezogen“.

Die Jugendband der Schule rockte das Ganze. © -

Die sei jetzt erstmal gut ausgestattet, aber die Stadt dürfe gerne noch nachlegen. „Wir freuen uns schon jetzt auf den weiteren neuen Bau für die vom Land genehmigte Oberstufe“, merkte die Direktorin lächelnd an.

Das neue Haus habe die Stadt viel Geld gekostet, stellte der stellvertretende Bürgermeister Werner Wippler (SPD) zunächst fest und sprach von einer Investition in Höhe von sechs Millionen Euro. Der Bau, mit dem im Sommer 2020 auf dem hinteren Schulgelände nahe der Bahnstrecke begonnen wurde und der an das frühere Hauptschulgebäude andockt, weise eine Nutzfläche von 2 500 Quadratmetern auf. Neben der „Lernmitte“ unten und oben seien in dem Gebäude zwölf Unterrichts- und sechs Differenzierungsräume sowie zwei Lehrerstationen untergebracht, informierte Wippler, um dann nach vorne zu schauen.

Geladene Gäste, unter anderem aus Politik und Verwaltung, wohnten der Feierstunde in der „Lernmitte“ bei. © -

„Als Nächstes soll ein Mensabau folgen.“ Und es sei gut, dass die IGS Achim vom nächsten Schuljahr an über eine Oberstufe verfügen solle. Ohne Wechsel der weiterführenden Schule das Abitur machen zu können, trage dazu bei, die Chancengerechtigkeit von Schülerinnen und Schülern zu erhöhen.

Die IGS sollte von den beiden Gymnasien vor Ort nicht als Konkurrenz gesehen werden, forderte der Sozialdemokrat und ergänzte: „Wir bieten Kindern in Achim vielfältige Möglichkeiten, sich entsprechend ihrer Potenziale zu entwickeln.“

Den Eingangsbereich des Lernhauses haben übrigens Schülerinnen und Schüler der IGS mit Hilfe von Fachkräften des Vereins Sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe (Sofa) gestaltet. In Workshops seien Ideen entwickelt und umgesetzt worden, so hänge beispielsweise im Treppenhaus ein riesiger bemalter Holzwal, berichtete Sofa-Mitarbeiter Jan-Henning Göttsche. „Wir lassen Jugendliche tatsächlich die Arbeit machen und tun nicht nur so“, fügte er hinzu. Nach diesem Motto seien auch der Wave-Club im alten Realschulgebäude und die Insellandschaft mit Palmen auf dem Schulhof entstanden.

Wie das Lernhaus in den zwei Jahren der Bauzeit nach und nach Gestalt angenommen hat, zeigte ein von Konrektor Axel Gröning vorgeführter kurzer Film. Auch die von Zehntklässlern gebildete Schülerband, die drei Stücke vortrug, ein von der Fünftklässlerin Charlotta gesungenes Lied und Trommler des achten Jahrgangs bereicherten die Feierstunde.

Wer wollte, konnte die Räume im neuen Gebäude bei einem Rundgang in Augenschein nehmen. Auf dem Hof lockten unterdessen von Schülerinnen und Schülern zubereitete Speisen und Getränke. Unterstützt von Eltern und Lehrern, gab es außerdem verschiedene Aktionsangebote, die zum Mitmachen einluden. Beim Dart-Fußball etwa versuchte manch ein Kunstschütze sein Glück.