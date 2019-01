Lars Hehenberger zieht mit „Scarpovino“ von Verden nach Achim

Schuhe statt Geschenke in der City

+ © Bischoff An der Obernstraße 59 stehen ab Donnerstag Schuhe im Regal. © Bischoff

Achim - In das ehemalige Ladenlokal von Schreibwaren Schröder, in dem bis vor kurzem der kleine Geschenkeladen beheimatet war, zieht neues Leben ein. Ab kommenden Donnerstag stehen Schuhe in den Regalen an der Obernstraße 59. Der gebürtige Achimer Lars Hehenberger zieht mit seinem Geschäft Scarpovino von Verden in die Achimer Fußgängerzone. Das Ladenlokal in Verden ist seit Kurzem geschlossen.