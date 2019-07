Schuhe designen, Roboter programmieren

Achim - Von Sandra Bischoff. Eine Schuhfabrik besichtigen, selbst Schuhe designen, Einblicke in Produktionsabläufe erhalten und sogar einen Roboter programmieren – was nach viel Spaß klingt, hat auch einen ernsten Hintergrund: Denn das Summer-Tech-Camp bei der Firma Desma hat das Ziel, Kindern und Jugendlichen eine erste berufliche Orientierung zu geben. „Wir wollen nicht Fünfjährige in den Beruf bringen, aber vielleicht werden die sogenannten Mint-Fächer in der Schule durch unser Camp attraktiver“, sagt Christian Decker, einer der Desma-Geschäftsführer. Vom 7. bis 10. August haben maximal 30 Schülerinnen und Schüler im Alter von zwölf bis 18 Jahren die Möglichkeit, am Summer-Tech-Camp auf dem Desma-Gelände teilzunehmen.

Eine vage Idee für eine solche Veranstaltung habe er bereits gehabt, berichtet Geschäftsführer Decker. Daniela Bessen vom Bundesverband mittelständischer Wirtschaft habe daraufhin ein mehrtägiges, kostenpflichtiges Camp angeregt, das im vergangenen Jahr erstmals stattfand. In erster Linie gehe es darum, ein Bewusstsein bei den Kindern zu schaffen, was sie wollen und ihnen frühzeitig beizubringen, sich Gedanken darüber zu machen, was ihnen Spaß macht – oder aber eben nicht. Zudem profitierten die Schüler von der praktischen Umsetzung des theoretisch Gelernten in den Mint-Fächern, die Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik umfassen. Und eben weil der Schwerpunkt auf diesen Gebieten liegt, haben die Organisatoren, zu denen auch der Bremer Softwareentwickler Abat und der Sulinger Schuhhersteller Lloyd gehören, die Werbeplakate für das Camp und den Internetauftritt in der Farbe Mint gestaltet.

Die Premiere im vergangenen Jahr war laut Decker, Bessen und Christian Diestelkamp von Abat ein voller Erfolg. Jungen und Mädchen verschiedener Altersklassen und Herkunftsländer seien innerhalb der wenigen Tage zu einem tollen Team zusammengewachsen. Und auch die Unternehmen profitieren in Zeiten des Fachkräftemangels von dem Camp. „Sechs Jugendliche vom letzten Mal haben sich daraufhin auf Praktika bei uns beworben“, sagt Decker.

Weil drei Tage zu kurz waren, läuft das Camp dieses Jahr erstmals über vier Tage. Gleich zu Beginn des Camps steht der Besuch von Lloyd in Sulingen auf dem Programm, danach haben die Teilnehmer Gelegenheit, in kleinen Teams einen eigenen Schuh zu designen. Ein Mitarbeiter von Lloyd steht den Kindern und Jugendlichen dabei beratend zur Seite. In der Desma-Fabrik zeigen Mitarbeiter des Unternehmens, wie ihr Arbeitsalltag aussieht, und die Mädchen und Jungen lernen auch, einen Roboter zu programmieren. Die Abschlussveranstaltung mit der Präsentation des designten Schuhs und der Vermarkungsstrategie ist dann am letzten Tag des Camps in den Firmenräumen von Abat in der Bremer Überseestadt geplant. Eine Jury, in der auch Bürgermeister Rainer Ditzfeld sitzt, entscheidet dann über das beste Konzept.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter

www.www.tech-camp.org