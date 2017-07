Oliver Heitmann und Edel Kastner regieren nun in Baden

Rührung bei den Majestäten

+ Baden hat eine neue Königsfamilie. - Fotos: Hägermann

Baden - Bei aller Freude und allem Frohsinn, der auf dem Badener Schützenfest jedes Jahr zu beobachten ist - in den wirklich wichtigen Momenten, wenn die neuen Majestäten gekürt sind und die Spannung sich im Festzelt löst, brechen die ganz großen Emotionen hervor. So wie am gestrigen Montag zur Mittagszeit.