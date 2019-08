Schüler ziehen für Pausenklingel an Kette

Achim - Volksschule, Mittelschule, Orientierungsstufe, Hauptschule, Gymnasium am Markt – der rote Backsteinbau, heute einen Steinwurf vom modernen Rathaus entfernt, hat schon fast alle Arten von Schulen beherbergt. Jetzt ist die Marktschule 125 Jahre alt. Am 2. August 1894 zogen dort die ersten Schüler und Lehrer ein. Ein echtes Jubiläum also.

„Die Geschichte eines Schulgebäudes“ hat Klaus Bischoff vom Heimatverein Achim aufgedröselt. In der von ihm zusammengestellten Broschüre wirft er auch einen Blick auf den Anfang des Schulwesens im damaligen Dorf. Und der liegt nach den Recherchen Bischoffs mehr als 400 Jahre zurück.

Der Gohgrefe Lüder Clüver ließ 1598 für die Kinder des Achimer Kirchspiels eine Schule bei der Laurentiuskirche bauen. Lange Zeit reichte das Gebäude, um die auch aus Oyten, Bassen und Sagehorn sowie den heutigen Achimer Ortsteilen kommenden Schüler zu unterrichten. Erst 1827 erfolgte ein Neubau bei der Kirche, später „Alte Schule“ genannt.

Als in der ersten Klasse mehr als 90 Schüler in einem Raum unterrichtet werden mussten, betraute 1892 der damalige Schulvorstand den Achimer Architekten Johann Hinrich Meislahn mit dem Entwurf eines neuen Schulgebäudes. Am 2. August 1894 wurde die frisch geschaffene Schule hinter dem Garten des Landratsamtes mit einem feierlichen Umzug eingeweiht. Die Jahreszahl befindet sich heute noch über der Eingangstür an der Straße Am Markt, der damals eingravierte Spruch „Gott zur Ehre – Der Gemeinde zum Segen“ allerdings nicht mehr. Stattdessen weist an der Stelle der Schriftzug „Gymnasium Am Markt“ auf die heutige Nutzung des historischen Schulgebäudes hin.

+ Über der Eingangstür steht die Jahreszahl 1894. © Mix

Im August 1894 nimmt dort eine Volksschule ihren Betrieb auf. Den Lehrern und Schülern stehen 13 Klassenräume, ein Schulsaal, eine Turnhalle und mehrere Nebenräume zur Verfügung.

In den folgenden Jahrzehnten wechselt der in dem Gebäude untergebrachte Schultyp immer wieder, zudem gibt es häufig Bauaktivitäten auf dem Gelände. Die dazu von Klaus Bischoff erstellte Chronik ist lang.

1925 wird die „Gehobene Abteilung“ der Volksschule in eine „Mittelschule im Aufbau“ umgewandelt. Zwei Jahre später erfolgt die Anerkennung als „voll ausgestattete Mittelschule“. 1928 wird das Dachgeschoss ausgebaut, die Dacherker verschwinden. Für einige Jahre werden im „Oberstübchen“ sogar Jugendherbergszimmer eingerichtet. Die Schuluhr, die laut tickte, und der Glockenschlag raubten den Bewohnern jedoch den Schlaf. 1930 ersetzt eine Warmwasserheizung die gusseisernen Öfen.

1951 bezieht die Mittelschule ihr neues Gebäude am Paulsberg. Die an alter Adresse weitermachende Volksschule bekommt 1954 eine moderne Turnhalle. 1958 gehen 809 Schüler im roten Backsteinbau ein und aus. Die alte Schulturnhalle wird zur Aula umgebaut.

1969 benennt die „große Politik“ die „Volksschule“ in „Hauptschule“ um. Ein Jahr später erhält die Marktschule eine „Werkhalle“. 1978 führt der niedersächsische Landtag für die Fünft- und Sechstklässler die Orientierungsstufe (OS) ein, die Hauptschule zieht in das Schulzentrum an der Bergstraße um.

+ An der Asmusstraße entsteht ein weiterer Anbau. © Mix

1995 weiht die OS einen neuen Pausenhof ein. Und 1997 einen Erweiterungsbau mit Fachräumen an der Asmusstraße. 2004 wird die Orientierungsstufe wieder abgeschafft. Die Hauptschule kehrt vorübergehend in ihr altes Domizil zurück, bis 2006 der Neubau an der Waldenburger Straße bezogen werden kann und das neu gegründete Marktgymnasium eine neue Ära an der Marktschule einläutet.

Es hat allerdings nicht viel gefehlt und aus der Feier von 125 Jahren Schultradition an dem Standort wäre nichts geworden. Von der City-Initiative Achim kommt 2003 der überraschende Vorschlag, das Marktschulgebäude nicht für die Hauptschule umzubauen, sondern dort ein neues Geschäftszentrum einzurichten. Örtlichen Einzelhändlern, aber auch Kommunalpolitikern und Bürgern schwebt vor, mit einer Art „Mini-Weserpark“ in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone den benachbarten Einkaufsriesen Paroli zu bieten. „Die letzte Chance für Achim“, heißt es in einem Gutachten.

Doch die verstreicht. Stattdessen wird das vor allem von der CDU-Kreistagsfraktion verfolgte Ziel, in Achim neben dem Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium ein zweites Gymnasium zu errichten, mehrheitlich begrüßt und auf dem potenziellen Einkaufszentrumsgelände in die Tat umgesetzt. Der Landkreis Verden genehmigt und bezahlt einen neuen Gebäudetrakt auf dem Schulhof, auf dem etliche Bäume weichen müssen, während der Altbau saniert wird.

Ein alternativer Standort für das zweite Gymnasium in Achim war im Gespräch. Die zwischenzeitliche Idee der Investoren auf dem ehemaligen Bundeswehr-Gelände, in den leerstehenden Kasernengebäuden ein „Waldgymnasium“ zu schaffen, lehnte der Landkreis jedoch ab.

Grünes Licht gab er vor kurzem für einen neuerlichen Anbau. Denn nach dem Abschied vom G8 und der Rückkehr zum G9 reichen die Räume für den zusätzlichen Jahrgang nicht aus.

So stehen sich beim Gamma, wie das Gymnasium am Markt in der Kurzform heißt, historische und moderne Bauten direkt gegenüber. Aber nicht nur das Bachsteingemäuer erinnert an die alten Zeiten. Gamma-Gründungsdirektor Ralph Gronki ließ den Spruch „Gott zur Ehre – Der Gemeinde zum Segen“ auf der Hofseite wieder an das Gebäude anbringen. Dabei wurde auch die alte Pausenklingel restauriert. „Für viele Schüler war es früher eine Ehre, wenn sie die Pausenklingel läuten durften“, merkt Klaus Bischoff dazu an.

„Damals musste man noch an einer Kette ziehen, heute geht das elektrisch.“