Schüler holen sich Tipps für die journalistische Arbeit

Sie sind jung, motiviert, und sie wollen wie berichtet eine Zeitung gründen. „2K17 – Die Jugendzeitung“ soll das Medium heißen, die nicht etwa im Internet, sondern als Druckerzeugnis vierteljährlich erscheinen soll. „Sie“, das sind die Achimer Merlin Hankel (links) und Benjamin Schellhorn, beide zwölf Jahre alt und Schüler der Integrierten Gesamtschule Oyten. Die Achimer Jugendjury hat ihnen schon eine Förderung von 500 Euro zugesagt. Weitere Sponsoren sollen folgen, betont Hankel. Eine Druckerei wird ebenfalls noch gesucht. Inhalte könnten Sportnachrichten, Veranstaltungen oder Interviews sein. Stellvertretend für ihre Mitstreiter Joel Reimann, Julian Tödter und Lasse Kröger besuchten die beiden gestern die Redaktion des Achimer Kreisblatts, wo ihnen Redakteurin Lisa Duncan Tipps zum journalistischen Arbeiten gab. Was ist bei der Recherche zu beachten? Wie ist eine Zeitungsmeldung aufgebaut? Und wie gelingt ein Fotomotiv? Dies alles kam bei der Fragestunde zur Sprache. Zum Schluss warfen die Nachwuchsredakteure einen prüfenden Blick in die aktuelle Ausgabe des Achimer Kreisblatts. Benjamin Schellhorn geht an die neue Aufgabe nicht ganz unbedarft heran. Er hat, wie er sagt, als Administrator der Schulhomepage und Betreiber einer Fotoseite schon erste Medienerfahrungen gesammelt. - Foto: Duncan