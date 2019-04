Schüler zu Gast in französischen Büros

In Frankreich hospitierten die Schüler in verschiedenen Unternehmen. Foto: Gamma

Achim – Dank der Bewilligung von Geldern der Europäischen Kommission, ist das Gymnasium am Markt (Gamma) in der Lage, im Europawahljahr 2019 gleich zwei „Erasmus+-Projekte“ anzubieten, eins für Lehrer und eins für Schüler, berichtet Lehrerin Stefanie von Richthofen-Klopp.

Das Schülerprojekt vertiefe den Kontakt mit der Partnerschule Sainte Croix in Neuilly/Paris und diene der internationalen Berufsorientierung für interessierte Neunt- und Zehntklässler. Während der vergangenen Woche durften die Jugendlichen am Arbeitsplatz der französischen Gasteltern ein Job-Shadowing absolvieren, am ersten Tag mit einem französischen Korrespondenten und am zweiten Tag alleine. Sie verfassten Lebensläufe und Berichte auf Englisch, Deutsch und Französisch, die Schüler nahmen an der jährlichen schulinternen Berufsbörse in Neuilly teil und stellten das „Erasmus+- Projekt“ mit Hilfe eines selbst drehten Videos vor. Die acht deutschen und fünf französischen Schüler Mädchen und Jungen kamen mit der Dreisprachigkeit klar, organisierten sich gut, kommunizierten erfolgreich, arbeiteten konstruktiv in Gruppen und legten eine bemerkenswerte Reife im Umgang mit ihren Ansprechpartnern an den Tag, so Stefanie von Richthofen-Klopp.

Im Juni absolvieren die französischen Projektpartner zwei Hospitationstage am Arbeitsplatz der deutschen Gasteltern in Achim. Außerdem werden zur Vorbereitung des siebentägigen Auslandspraktikums Bewerbungen in den drei Sprachen geschrieben. Ziel beider Projektgruppen ist das Erstellen eines Materialpools und eines Fahrplans für Lehrer und Schüler, die es zukünftigen Schülergenerationen erleichtern, im europäischen Ausland einen Teil ihrer Ausbildung zu absolvieren.

Das Lehrerprojekt soll das Europaprofil der Schule stärken. Dazu hospitieren zwei Lehrkräfte an verschiedenen Schulen in Spanien. Drei weitere bilden sich im Bereich interkultureller und kommunikativer Kompetenz didaktisch/methodisch in Frankreich fort, und vier Pädagogen beschäftigen sich mit dem Thema Integration und Inklusion in heterogenen Lerngruppen in England und Italien. „Somit bleiben wir immer auf der Suche nach Best Practice, das wir dann am Gamma umsetzen wollen.“