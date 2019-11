15 Schüler und drei Bienenvölker

Bienen-AG von Gymnasium am Markt und Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium

+ Schüler der Bienen-AG mit Wabe – rechts ohne, links mit Honig. Die AG ist eine Kooperation zwischen den beiden Achimer Gymnasien: die Schulleiter Dirk Stelling und Dr. Stefan Krolle, Bio-Lehrer Jan Drewes sowie Katja Schwede von der Willi-Heinz-Stefen-Stiftung wollen die gelungene Zusammenarbeit weiterführen. Foto: Duncan

Achim – Es ist ein kalter Tag, aber die Sonne taucht den Schulgarten an der Ackerstraße in ein herbstlich warmes Licht. Kein Summen dringt derweil von den drei dort ansässigen Bienenvölkern herüber. „Für die Bienen ist es bereits Winter. Sie haben sich zu einer Wintertraube zusammengerottet, um sich warmzuhalten“, erklärt Mirjam Hory. Mit der Imker-AG leitet sie eine bisher nicht dagewesene Kooperation an den Achimer Gymnasien.