Schritt für Schritt zu mehr Inklusion: Waldheim-Bewohner trainieren für den I-Run in Achim

Von: Dennis Bartz

Freuen sich auf den Start beim I-Run: Jeden zweiten Mittwoch trainieren Waldheim-Bewohner dafür in Cluvenhagen. © BARTZ

Achim/Cluvenhagen – Auch von Weitem sind sie nicht zu übersehen: Mit neongrünen Jacken und farblich passenden Stirnbändern versammeln sich die 25 Bewohnerinnen und Bewohner alle zwei Wochen vor dem Eingang der Stiftung Waldheim in Cluvenhagen, um kurz darauf gemeinsam zum Training in den nahe gelegenen Wald aufzubrechen.

Dass sie dann zum Teil schon einen langen Arbeitstag hinter sich haben und das Wetter wie an diesem Abend nicht unbedingt zum Sport im Freien einlädt, merkt man ihnen nicht an: Aufgeregt warten sie darauf, dass alle da sind und es endlich losgehen kann. Denn sie haben ein gemeinsames Ziel vor Augen – und dafür trainieren sie bereits seit Anfang des Jahres: den I-Run, einen integrativen Straßenlauf für Menschen mit und ohne Behinderung, der am Sonntag, 7. Mai, in Achim ausgetragen wird.

„Einige Läuferinnen und Läufer haben sich bereits angemeldet“, erklärt I-Run-Organisator Heiko Bergmann. Er ist Heilerziehungspfleger beim Veranstalter, der Waldheim Begegnungs- und Beratungsstelle (Wabe). Der erfahrene Marathonläufer rechnet mit mindestens 600 Sportlerinnen und Sportlern und freut sich über die tatkräftige Unterstützung der drei beteiligten Sportvereine TSV Achim, TSV Uesen und TV Baden, die ihr Know-how mit einbringen werden. Schirmherrin der Veranstaltung ist erneut Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth (SPD).

Wer schon einmal beim I-Run mitgelaufen ist, der weiß: Die Stimmung ist außergewöhnlich. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer wird im Start- und Zielbereich sowie entlang der Strecke von zahlreichen Zuschauern lautstark angefeuert. Und auch sonst ist viel los.

Die beiden Moderatoren Uwe Kellner und Heiko Bergmann freuen sich darüber, dass es nach der Coronapause in den Jahren 2020 und 2021 sowie einer abgespeckten Version 2022 nun auch wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm geben wird: Mit dabei ist unter anderem die Cheerleader-Gruppe „Cheertastics“ des TV Baden. Außerdem gibt es wieder Speisen vom Mühlengrill, Getränke von Ahlers und Snacks von der Bäckerei Starke. Als Erinnerung an die Teilnahme erhalten alle Läufer ein Armband sowie Kinder zusätzlich eine nachhaltige Holzmedaille.

Infos zur Anmeldung Etwa 600 bis 800 Sportlerinnen und Sportler gehen auf verschiedenen Distanzen an den Start: 2,5 Kilometer Walking (Start: 11 Uhr), 5-Kilometer-Lauf (11 Uhr), 1-Kilometer-Kinderlauf (12 Uhr), 2,5-Kilometer-Schülerlauf (12.30 Uhr) und die Königsdisziplin: der 10-Kilometer-Lauf (13.15 Uhr). Anmeldungen sind über die Internetseite www.i-run-achim.de noch bis Donnerstag, 4. Mai, um 23.59 Uhr möglich; außerdem am Tag der Veranstaltung persönlich bis 30 Minuten vor dem Start des Rennens. Dafür wird dann allerdings eine Nachmeldegebühr fällig.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stiftung Waldheim, die regelmäßig eine Stunde zusammen trainieren, fiebern dem großen Moment entgegen, wenn um 11 Uhr der Startschuss für die 2,5 Kilometer lange Walking-Runde fällt. Angeleitet und begleitet werden sie von den Mitarbeiterinnen Tatjana Volk, Manuela Intemann, Anja Tüscher und Freya Schulte-Kersmecke sowie von Mitarbeiter Tobias Garbade, der erstmals Mitorganisator der Veranstaltung ist und erklärt: „Für mich ändert sich der Blickwinkel vom Teilnehmer zum Mitgestalter. Es ist eine tolle neue Erfahrung für mich. Ich bin froh über die Möglichkeit, diesen großartigen Tag mitzugestalten.“

Wegen der Corona-Pandemie musste die Walking-Gruppe lange pausieren. Zum Re-Start war deshalb ein wenig Überzeugungsarbeit notwendig. „Wir mussten sie wieder dazu motivieren, etwas gemeinsam zu unternehmen, Spaß am Sport zu haben und sich auf den I-Run vorzubereiten“, erklärt Mitarbeiterin Tatjana Volk.

Nachdem die ersten Trainingseinheiten zunächst etwas schleppend verliefen, hatten sich die Bewohnerinnen und Bewohner aber schnell wieder an den Rhythmus gewöhnt und freuen sich nun jedes Mal auf das Training. Weil ihre Leistungsfähigkeit sehr unterschiedlich ist, gibt es zwei Walking-Gruppen: eine für die Schnelleren und eine für Rentner und Bewohner mit einem größeren Hilfebedarf.

Die Walkingstöcke erleichtern das Vorankommen im Wald. © Bartz

„Die Regelmäßigkeit ist für die Menschen sehr wichtig. Die Bewegung unter freiem Himmel in der Natur macht den Kopf frei und stabilisiert den Körper. Die Bewohner unternehmen gemeinsam etwas und werden mobiler“, hebt Mitarbeiterin Manuela Intemann hervor. Außerdem seien das Training und der Wettkampf ein wichtiger Beitrag für die Inklusion: „Er findet außerhalb ihrer Lebenswelt, also ihrem zu Hause und der Arbeit statt.“

Insgesamt sogar etwa 200 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiter der Stiftung Waldheim werden beim I-Run antreten. „Wir haben einige Teams, die für die Laufwettbewerbe trainieren, zum Beispiel aus den Werkstätten und dem ambulanten Bereich“, erklärt Tobias Garbade, der darauf hofft, dass wie 2019 sogar 800 Läuferinnen und Läufer an den Start gehen werden: „Viele melden sich erst auf den letzten Drücker an, wenn sie wissen, dass das Wetter mitspielt.“