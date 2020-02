Schonfrist für Hort in Uesen

Politik stimmt für zeitlich begrenzte Fortführung

+ 40 Plätze bietet der Hort in Uesen. Archivfoto: Mix

Achim – Geschlossen haben sich die Mitglieder des Sozialausschusses am Montagabend dafür ausgesprochen, den Betrieb des Horts an der Grundschule Uesen mit 40 Plätzen bis zum Juli 2021 fortzusetzen. Damit reagiert die Politik auf massive Elternproteste, die den Wegfall des Horst zugunsten einer Ganztagsschule zum Thema hatten (wir berichteten). Die Elternsprecher des Horts in Uesen hatten im Vorfeld schriftlich beklagt, dass die geplante Ganztagsschule lediglich montags bis mittwochs bis 15 Uhr laufe, die Betreuung der Kinder im Hort jedoch an fünf Tagen die Woche bis 17 Uhr inklusive Ferienbetreuung möglich ist. Die Eltern nutzten am Montagabend die Einwohnerfragestunden zu Beginn und am Schluss der Sitzung, um ihr bereits schriftlich verfasstes Anliegen zu bekräftigen.