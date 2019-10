Schönheitswettbewerb für Zwerghühner und Co.

Kreisverband stellt bei Geflügelschau in der Lahofhalle 860 Tiere aus und kürt Meister

+ Die Kreismeister Frank Dreyer, Heinz-Hermann Kruse, Alexander Gleibs, Heiner Meyer und Fritz-Dieter Bassen. Foto: ha

Baden – „Der Weg des Eis aus dem Nest in die Küche, ist der kürzest denkbare Weg. Wir haben keine langen Transportwege. Das ist deutlich CO2-neutral, wir Rassegeflügelzüchter sind damit weiter als viele andere in unserer Gesellschaft“, erklärte der Kreisverbandsvorsitzende Rudolf Meyer aus Sittensen. Damit weise die Rassegeflügelzucht gerade das vor, was die Bewegung „Friday’s for futere“ zurzeit fordere. Seine Worte kamen bei der Kreisverbandgeflügelschau in Baden sehr gut an.