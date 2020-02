Schnipp-schnapp Schlips ab

An Weiberfastnacht müssen Krawattenträger damit rechnen, dass ihr Hemdschmuck zerlegt wird, und das nicht nur im närrischen Rheinland. Bierdener Karnevalistinnen stürmten am Donnerstag ins Rathaus, um Bürgermeister Rainer Ditzfeld den Schlips abzuschneiden. Rieke Borm, Lavinia Keller, Larissa Buschmann und Inga Wanicek (von links), die zum Teil ihren Nachwuchs dabei hatten, waren mit sichtbarem Vergnügen bei der Sache. Für die Karnevalsparty, die am Samstag um 20 Uhr im Kasch beginnt, gibt es übrigens noch Karten, per E-Mail: karneval@tsv-bierden.de oder an der Abendkasse. Der Eintritt zum Kinderkarneval, der am Sonntag um 14.30 Uhr im Kasch startet, ist kostenlos. text und Foto: mix