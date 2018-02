Schnipp-schnapp – da war er beim Bürgermeister ab

Achim - Wenige Augenblicke nach dieser Aufnahme war er – schnipp-schnapp – abgeschnitten: der Schlips von Bürgermeister Rainer Ditzfeld.

Am Weiberfastnachtstag stürmten auch in Achim farbenfroh kostümierte Damen das Rathaus und übernahmen eine Zeit lang die Macht. Ihre Schere hatten sich in diesem Fall die Bierdener Karnevalistinnen kurzfristig im Bürgermeister-Vorzimmer besorgt. Das Weiberfastnachts-Überfallkommando bestand aus (von links) Inge Wanicek, Rieke Borm, Daniela Roos und Amelie Hoppe. Karnevalsprinz Larne I. beobachtete die Aktion genau und hatte vorsichtshalber selbst erst gar keinen Schlips umgebunden.

la