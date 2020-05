„Schmuddelbahnhof sofort beseitigen“

Ratsherr Sprenger fordert Stadt zum Handeln auf / Bürgermeister: Bauhof reinigt täglich

+ Wenig einladendes Bild: Schmutzige Bahnsteige...

Achim - Von Michael Mix. Eine Visitenkarte für die Stadt ist der Achimer Bahnhof nicht gerade. Bahnsteige, Tunnel und Fahrstühle sind zum Teil stark verschmutzt, vermüllt, stinken und geben ein wenig einladendes Bild ab. Ein Zustand, den Ratsherr Larne Sprenger zum wiederholten Mal beklagt. In einem Schreiben an Bürgermeister Rainer Ditzfeld fordert das fraktionslose Mitglied des Stadtrats, eine „sofortige Grundreinigung des Achimer Bahnhofs“. Außerdem müsse ein Konzept her, das sicherstellt, dass auf dem „Schmuddelbahnhof“ und auch auf der Badener Station regelmäßig sauber gemacht wird.