Schluss mit Stolperfallen nahe Stadtmitte

Sanierungsfall: Das Pflaster des Geh- und Radwegs an der Obernstraße ist an vielen Stellen marode. © bartz

Achim – Mit der Holperei entlang der vielbefahrenen Landesstraße 158 soll für Radfahrer nun bald Schluss sein. Die Sanierung der Strecke zwischen dem Parkweg und der Fußgängerzone steht bevor.

„Das Land Niedersachsen und die Stadt Achim werden ab Montag, 14. November, die marode Oberflächenbefestigung des Rad- und Gehwegs sowie deren Unterbau entlang der Obernstraße (L 158) erneuern“, teilte die Stadt am Freitag mit. Die Bauarbeiten zwischen Parkweg und Hausnummer 72 sollen bis März 2023 dauern. Sie erfolgen in fünf Abschnitten. Die Stücke eins und zwei werden, je nach Witterung, etwa zwei Monate in Anspruch nehmen.

Die Arbeiten starten nach Angaben der Stadt im Abschnitt eins, der den Geh- und Radweg auf rund 50 Metern Länge vor der Einmündung Parkweg umfasst. Die Fahrbahn der Obernstraße steht dann in diesem Bereich nur halbseitig zur Verfügung. Um Rückstaus zu minimieren, wird in Richtung Innenstadt bis kurz vor der Einmündung Meislahnstraße ein beidseitiges Halteverbot eingerichtet, in Richtung Verden bis zur Einmündung Uesener Mühlenweg.

Danach wandert die Winter-Baustelle mit jedem Sanierungsabschnitt immer weiter Richtung Innenstadt. Alle im Baustellenbereich liegenden Grundstückszufahrten und die Straßeneinmündungen Parkweg, Am Bürgerpark, An der Lehmkuhle und Meislahnstraße werden angehoben und mit speziellen Rampensteinen gepflastert. „Dieses entspricht dem Stand der heutigen Straßenbautechnik und soll auch den Fahrkomfort der Radfahrer und die Begehbarkeit für Fußgänger erhöhen“, merkt die Stadt dazu an.

Die im Baustellenbereich liegenden Straßeneinmündungen und auch die Zufahrt zur Mühlenfeldstraße werden zeitweise sowie zum Teil auch für die gesamte Bauzeit gesperrt. Für die Meislahnstraße verbleibt aufgrund des dort befindlichen Ärztehauses und Kindergartens eine provisorische Überfahrt, die ständig nutzbar ist.

Für die anliegenden Grundstückseigentümer entstehen der Stadt zufolge für die Sanierung keine Kosten. Die Baufirmen seien angewiesen worden, die Erreichbarkeit der Grundstücke soweit wie möglich zu gewährleisten. Sollte dies aus baulichen Gründen nicht möglich sein, werden die betroffenen Anwohner rechtzeitig per Wurfzettel von den Baufirmen informiert.

Geplant ist, über Weihnachten bis zum 16. Januar die Baustellenampel auszuschalten und die Baustelle so zurückzubauen, dass der normale Verkehr zwischenzeitlich wieder beidseitig fließen kann. „Aber auch dies ist abhängig vom Verlauf des Winters“, fügt die Stadt hinzu. Aufgrund des Wetters können sich die geplanten Bauzeiten noch verschieben.

Etwaige Fragen und Hinweise zu den Bauarbeiten nimmt die Stadt Achim unter Telefon 04202/9529575 entgegen.