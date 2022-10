Praxen in Achim, Oyten und Langwedel schließen aus Protest

Von: Katrin Preuß

Machen sich stark für die Beibehaltung der Neupatientenregelung: die drei Achimer Gynäkologen (v.l.) Dr. Tammo Kunst, Kay Gottschewsky und Inga Shaw. © Barzt

Ärzte aus dem Landkreis Verden wehren sich gegen Abschaffung der Neupatientenregelung. Sie schließen ihre Praxen für einen Tag.

Landkreis – „Ich bin nicht mehr bereit, mich und mein Personal verheizen zu lassen!“ Deutliche Worte von Inga Shaw, die damit ihren Unmut gegen geplante Sparmaßnahmen des Bundesgesundheitsministeriums ausdrückt.

Protest gegen die geplante Abschaffung der Neupatientenregelung

Aus Protest gegen die geplante Abschaffung der Neupatientenregelung schließt die Gynäkologin, ebenso wie andere Kolleginnen und Kollegen aus Achim, Oyten und Langwedel, am Mittwoch, 5. Oktober, ihre Praxis. So werden auch die beiden anderen Achimer Frauenärzte, Dr. Tammo Kunst und Kay Gottschewsky, dann nicht erreichbar sein.

Die Aktion ist Teil von niedersachsenweiten Protesten des Spitzenverbandes der Fachärzte Deutschlands, die sich um die Patientenversorgung Sorgen machen. In Hannover sind Informationsveranstaltungen dazu geplant. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen spricht von einer Gefährdung des Sicherstellungsauftrages. Patientinnen und Patienten sollten für ihre ärztliche Versorgung vor Ort die Politik in die Pflicht nehmen.

Drei Jahre zurück: Schon 2019 gingen Ärzte bundesweit auf die Barrikaden. Sie demonstrierten gegen das sogenannte Terminservice- und Verordnungsgesetz (TSVG). Es verpflichtete unter anderem niedergelassene Mediziner zu einem Mindestsprechstundenangebot von 25 Stunden/Woche, wobei fünf Stunden für eine sogenannte offene Sprechstunde, also für Menschen ohne Termin, freigehalten werden sollten.

Außerdem wurde mit dem TSV-Gesetz die Vergütung der ärztlichen Leistungen ohne Abschläge eingeführt, wenn es um die Versorgung neuer Patientinnen und Patienten geht. Diese sogenannte Endbudgetierung soll zum 1. Januar des kommenden Jahres gestrichen werden. Ein Unding aus der Sicht der Medizinerin.

„Wegen dieser fünf Stunden Mehrarbeitszeit haben die Praxen zum Teil Personal neu eingestellt“, so Shaw. Sie selber habe die Abläufe in ihrer Praxis umfangreich umorganisieren müssen. Denn „Patientinnen für die offene Sprechstunde müssen genauso wie Neupatientinnen mit viel Improvisation und Aufwand in der Sprechstunde untergebracht werden“, erklärt die Medizinerin und entkräftet damit den Vorwurf aus Berlin, es sei „nichts passiert“ seit Einführung des TSVG.

Was die Ärzte zusätzlich empört: Für das TSVG zeichnete zwar der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verantwortlich. Sein Amtsnachfolger Karl Lauterbach, vor drei Jahren noch gesundheitspolitischer Sprecher der SPD, habe es aber unterstützt. „Und jetzt will er’s abschaffen.“

Das, in Kombination mit einer immer höheren Inflation und steigenden Energiekosten, führe dazu, dass Vertragsärzte die Kosten für ihre Praxen nicht mehr stemmen könnten, blickt Inga Shaw wenig optimistisch in die Zukunft.

Ärzte befürchten Praxis-Schließung im Kreis Verden

„Es kommt nicht mehr Geld ins System für die Basisversorgung, die alle brauchen“, sagt sie. Die Befürchtung der Fachärzte: „Es wird dazu führen, dass Praxen schließen. Oder dass sie keinen Nachfolger mehr finden.“ Der Protest am 5. Oktober ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack darauf.

Eine weitere denkbare Konsequenz aus der Streichung der Vergütung für Neupatienten wäre ein Aufnahmestopp in den Praxen. Damit geriete die mancherorts ohnehin bereits kritische ärztliche Versorgung weiter in Schieflage. Nicht zuletzt deswegen hoffen die Ärzte bei ihrem Protest auch auf Unterstützung durch die Bevölkerung.

Unter wartenbisderarztkommt.de, einer Internet-Seite des Spitzenverbandes Fachärzte Deutschlands, sind Textvorschläge zu finden, die an die örtlichen Vertreter der Bundespolitik geschickt werden können.