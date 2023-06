Schleichverkehr in Achim-Embsen und Borstel wegen Kreiselbau bei Oyten

Von: Christian Walter

An der Breiten Straße beginnt die Abkürzung in Richtung Oytener Flüsseviertel. Diese ist nur für Anlieger und Co. frei, wird aber trotzdem als Schleichweg benutzt. Nicht zuletzt für hiesige Gefilde exotische Kennzeichen sind Belege. © Christian Walter

Wegen der Kreiselbaustelle mit Vollsperrung der L 167 an der A 1 bei Oyten sind Seitenstraßen in Embsen und Borstel nur für Anlieger und Co. freigegeben. Das soll Schleichverkehr unterbinden. Gerade die Strecke von Embsen nach Oyten-Süd ist eine klassische Abkürzung. Doch funktioniert das? Ein Ortsbesuch.

Donnerstagvormittag, kurz vor zehn. Schon auf der Anfahrt nach Embsen über die Hauptstraße ist hinter der A 27 der erste Eindruck: Ziemlich wenig los. Das überrascht erst mal nicht, immerhin ist hinlänglich bekannt und mehrfach ausgeschildert, dass im weiteren Verlauf die L 167 / Achimer Straße wegen des Kreiselbaus an der A 1 gesperrt ist und eine Autofahrt nach Oyten somit nicht möglich ist, vom Gewerbegebiet Oyten /A 1 südlich der Autobahn abgesehen.

Was den Reporter an diesem Vormittag aber interessiert: Wie sieht es in Embsen und Borstel eigentlich auf den Nebenstraßen aus? Werden die anstatt der offiziellen Umleitung über Bassen vermehrt als Abkürzung genutzt, obwohl sie für die Zeit der Vollsperrung an der A1 wegen der finalen Kreisel-Bauphase nur für Anlieger, Busse, landwirtschftlichen Verkehr und Radler freigegeben sind? Immerhin gab es unter der Woche bereits mehrere Leserbriefe zum Thema Schleichverkehr, Raserei und teilweise Mängel in der Beschilderung aus Embsen und Oyten, und noch dazu befasst sich am Abend der Ortsausschuss Embsen /Borstel auch mit dem Thema Verkehr.

Auffällig viele auswärtige Kennzeichen

Also: An der Breiten Straße raus aus dem Auto. Hier beginnt die klassische Abkürzung in Richtung Oytener Flüsseviertel, von dem aus man weiter über Berg- und Wächterstraße oder Am Berg nach Oyten-Mitte gelangen kann. Was in dieser stichprobenartigen Dreiviertelstunde ebenfalls nicht überrascht: An den meisten Autos führt „VER“ die Kennzeichen an. Bei 30 lohnt das Zählen nicht mehr. Doch dann wird es interessant: Mindestens zehn Fahrzeuge sind in Bremen zugelassen. Der Rest ist ein bunter Blumenstrauß aus nah und fern: Osterholz-Scharmbeck, Diepholz, Düsseldorf, Homburg, Nordhorn, Main-Spessart-Kreis in Bayern – ein Potpourri, das man sonst vor allem wo findet? Genau, auf Autobahnen wie der A 1. Schwer zu glauben, dass die alle quasi zeitgleich ein Anliegen zwischen Embsen und Oyten-Süd haben.

Ja, Schleichverkehr auf den schmalen Straßen in Embsen gibt es aktuell. Von Blechlawinen konnte am Donnerstagvormittag aber keine Rede sein. © Christian Walter

Also, ja: Schleichverkehr durch Embsen findet statt. Immerhin benimmt sich geschwindigkeitsmäßig während dieser Stichprobe niemand großartig daneben. Anwohner hatten unter der Woche bereits von anderen Zuständen berichtet. Ralf Osmers etwa hatte in einem Leserbrief beschrieben, dass manche Fahrzeuge auf der Breiten Straße im Bereich der Kita mit 70 Sachen unterwegs gewesen seien. Erlaubt sind 30.

Weiter geht‘s, kurzer Abstecher über die beliebte Abkürzung Specken und Zum Moor ins Flüsseviertel und zurück. Übermäßig viel los ist hier nicht, jedenfalls sind Blechlawinen nicht auszumachen. Begegnungsverkehr ist hier und da so eine Sache auf den schmalen Straßen in und bei Embsen, aber das Verkehrsaufkommen – ob legitimer Anlieger oder nicht – macht gefühlt nicht mehr Probleme als sonst auch. Kurz vor Oyten wird ein Auto im Rückspiegel immer größer und drängelt. Nervig, aber auch soweit nichts Ungewöhnliches.

Leser und Anwohner Ralf Osmers hatte in einem Leserbrief auch von Autos mit 70 km/h vor dem Bereich der Kita berichtet. Das bestätigte sich am Donnerstag nicht. © Christian Walter

Und in Borstel? Von Embsen aus führt der kürzeste Weg dorthin über Laheiter Straße und Borsteler Weg, beide ebenfalls nur frei für Anlieger und Co. Ein Traktor im Gegenverkehr. Schnell Platz gemacht, der Fahrer grüßt freundlich und bedankt sich. Ansonsten bis zur Borsteler Hauptstraße entgegenkommende Fahrzeuge, abgesehen von zwei Postautos und einem Taxi: null.

Anwohner berichten von Rasern - die gibt es aber sonst auch

Klar, Stichproben sind nicht repräsentativ, und zu anderen Zeiten mag es anders aussehen, ob in Embsen oder in Borstel. Also fragt man die, die es wissen müssen: In einer Einfahrt am Borsteler Weg, 30 km/h sind hier erlaubt, sind drei Anwohner bei der Gartenarbeit. Gibt es hier seit Wochenbeginn mehr Schleichverkehr als sonst? „Wenn sie mal schleichen würden“, sagt der Herr des Hauses und zuckt mit den Schultern. Seine Frau ergänzt: „Manche fahren hier mit 30 pro Reifen.“ Allerdings, so die Anwohner, die es vorziehen, anonym zu bleiben, sei das auch sonst so und aus ihrer Sicht nicht in Zusammenhang zu bringen mit der Sperrung bei Oyten. Im Berufsverkehr morgens und nachmittags, ja, da sei auch auf dem Borsteler Weg mehr los, aber das sei immer so. Leider zu oft zu schnell. Sonst sei es grundsätzlich eher ruhig am Borsteler Weg, wenn nicht gerade die nahe A 27 voll gesperrt werden muss, wie am Montag, als dort ein Lkw umstürzte und diese Nebenstraße als Ausweichroute herhalten musste.

Und in der Tat: In den 20 Minuten Gespräch an der Grundstücksgrenze passieren drei oder vier Autos diese Stelle. Darunter immerhin ein Negativbeispiel mit Celler Kennzeichen und geschätzt mehr als 50 Kilometern in der Stunde. Sonst ist es ruhig.

Was sonst auffällt: Auf der Ortsdurchfahrt Embsen sind viele Laster mit großen Schüttgut-Ladeflächen unterwegs, offensichtlich Baustellenfahrzeuge auf dem Weg zum baldigen Kreisel an der A 1. Auffällig viele Kastenwagen von Handwerksfirmen nutzen die Nebenstrecke in oder aus Richtung Oyten. Bei diesen und anderen Gewerbetreibenden muss man allerdings stets von einem Anliegen ausgehen. Von Verkehrschaos in Embsen und Borstel kann – zumindest während dieser Stichprobe – allerdings nicht die Rede sein.

Ortsausschusssitzung auch zum Thema Verkehr

Am frühen Donnerstagabend hat sich, wie erwähnt, der Ausschuss für Angelegenheiten der Ortschaften Embsen und Borstel unter anderem mit der Verkehrssituation befasst. Ein Bericht über die politische Dimension und Beratung zum Thema folgt.