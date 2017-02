Schlaglöcher und marodes Kinderhaus

Achim - Bevor nicht die Straßen in Ordnung gebracht seien, dürfe Embsen über eine Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ nicht mal nachdenken, meinte Ortsvorsteher Cord Mindermann – und bekam lautstarken Applaus vom Publikum im Achimer Ratssaal, wo der Embser und Borsteler Ortsausschuss gemeinsam tagten.

Es ging unter anderem wieder um die Laheiter Straße mit ihren Schlaglöchern. Die Anwohner wollten gar keine teure neue Straße, sondern nur, dass die jetzige „vernünftig in Ordnung gehalten und professionell geflickt wird“, betonten auch andere Anwohner auf der Sitzung.

Ortsausschussvorsitzender Paul Brandt hatte noch einmal an die besonders hohe Verkehrsbelastung dieser Straße während der sommerlichen Baustellen- und Umleitungszeit erinnert.

Bürgermeister Rainer Ditzfeld wies auf die politisch mit gestützte Prioritätenliste zur Straßensanierung in Achim hin. Auf Platz eins stehe dort jetzt der Bierdener Steinweg. Die Laheiter Straße rangiere etwa auf Platz sieben, werde aber in den kommenden Jahren mit Sicherheit rundum in Ordnung gebracht. Anwohner Ralf Osmers ergänzte, dass auch das Pflaster die Breite Straße sehr reparaturbedürftig sei, weil dort sehr lange nichts gemacht wurde.

Zahlreiche Baustellen am „Kinderhaus“

Auf „Substanzverlust mangels Wartung“ wies auch Dieter Elfers im Namen des seit 30 Jahren existierenden Vereins „Kinderhaus Alte Schule Embsen“ hin. Er meinte aber die von der Stadt angemieteten Räumlichkeiten des „Kinderhauses“. Hintere Eingangstür undicht, Treppe marode, Dachsparren wurmstichig, zählte er unter anderem auf. Auch die Bausubstanz des Dorfgemeinschaftshauses lasse zu wünschen übrig, wusste Elfers.

Es gebe Sanierungsstau, und im Kindergartenhaus müsse auch was geschehen, räumte Ditzfeld ein. Leider sei ein Posten zur Instandsetzung in den jetzt verabschiedeten städtischen Haushalt nicht mehr aufgenommen worden.

Das Dorfgemeinschaftshaus stehe zwar zurzeit leer, aber es sei vom Landkreis unter Kategorie B bei der Flüchtlingsunterbringung eingestuft, erläuterte der Bürgermeister weiter. Das heißt, es werde aktuell nicht mehr dafür benötigt, müsse aber bereitstehen für den Fall, dass die Zahl der neu ankommenden Flüchtlingen wieder rapide ansteigen sollte.

