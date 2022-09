„Schikane“, Gefängnis, Abschiebung

Von: Michael Mix

Yaya Bakayoko lebt seit gut fünf Jahren in Achim. © Privat

Achim – Yaya Bakayoko droht, wie berichtet, die Abschiebung in seine Heimat, den westafrikanischen Staat Elfenbeinküste. Hinter Gittern sitzt der Ivorer deswegen jedoch nicht mehr. Nach gut einer Woche wurde Bakayoko, der seit fünfeinhalb Jahren in Achim lebt, aus der Abschiebehaft nahe des Flughafens Hannover-Langenhagen entlassen. Doch das dürfte für ihn und alle, denen er am Herzen liegt, nur ein schwacher Trost sein.

„Das Landgericht Verden hat den Abschiebungshaftbeschluss des Amtsgerichtes Verden nach einer mehrstündigen Verhandlung aufgehoben“, teilt Susanne Bruns, Pressesprecherin des Landkreises Verden, auf Nachfrage zur aktuellen Entwicklung in Sachen Bakayoko mit. Die Richter hätten dabei „ausschließlich über die Abschiebungshaft entschieden und beurteilt, ob sich der Betroffene der Abschiebung entziehen wird oder nicht“. Das Landgericht habe also keine Gefahr dafür gesehen, dass Yaya Bakayoko untertauche, um der Rückführung in sein Heimatland zu entgehen.

Die soll es nach wie vor geben. „Die Abschiebungshaft hat überhaupt nichts mit der Abschiebung als solche zu tun“, sagt Bruns. Diese sei rechtmäßig eingeleitet worden, wie es auch das zuständige niedersächsische Innenministerium mitgeteilt habe. „Die Abschiebung wird weiterhin umgesetzt.“

Eine Nachricht, die Sandra Kublenz entsetzt. Die 58-jährige Ärztin aus Oyten engagiert sich seit Jahren in ihrer Freizeit als „Integrationshelferin“, wie sie sich selbst im Gespräch mit dem Achimer Kreisblatt bezeichnet. Mit Bakayoko stehe sie seit längerem in Kontakt. „Er hat mich angerufen und um Hilfe gebeten“, erzählt Kublenz.

Zwar sei der 29-Jährige nun vorerst frei. „Aber sein Job bei einer Achimer Zeitarbeitsfirma ist weg, sein Ausweisdokument hat die Ausländerbehörde einbehalten, so bekommt er auch kein Geld vom Landkreis“, beklagt Kublenz. Und gerade frage er sich, wie er seine Miete bezahlen solle. Sein Bargeld habe ihm die Ausländerbehörde bei der Verhaftung größtenteils abgenommen, „ebenso wie seinen Autoschlüssel“.

Aber warum landete Bakayoko überhaupt im Gefängnis? Und warum soll er nach Afrika zurück müssen? „Es gibt für mich drei Fragen in dieser Angelegenheit“, sagt Sandra Kublenz.

„Warum muss man jemanden abschieben, der über eigenes Einkommen verfügt, eine Wohnung hat und so für Deutschland brennt?“, lautet ihre erste Frage. Denn der Ivorer wisse vieles an seiner neuen Wahlheimat und dessen Bevölkerung zu schätzen. „Er liebt deutsche Qualitäten“, sagt die Oytenerin und nennt die Stichworte Rechtssicherheit, Verlässlichkeit, Zielstrebigkeit. Zumindest bisher sei das so gewesen.

„Warum musste er in Abschiebehaft?“, ist ihre zweite Frage. Damit habe der deutsche Rechtsstaat überreagiert. Bakayoko sei doch „einer von denen, die keine Haftgründe bieten“.

Sandra Kublenz bringt noch eine dritte Frage vor, die eher einer Feststellung gleicht: „Wie kann es sein, dass von einer Behörde das mühsam aufgebaute Vertrauen in unsere Institutionen untergraben wird?“

Die 58-Jährige findet allein schon die Umstände der Verhaftung von Bakayoko befremdlich. „Er war im Verdener Kreishaus, um seine jeweils nur einen Monat geltende Duldung in Deutschland verlängern zu lassen. Dort wurde er dann vom Fleck weg verhaftet.“

Die „ganze ivorische Gemeinde“ in der Region habe deshalb kopf gestanden. „Die Gewissheit, in Deutschland sicher zu sein, ist dahin.“

Dabei gebe es doch auch das neue Gesetz mit dem Namen „Chancenaufenthalt“, das Leuten wie Bakayoko, der wegen des Bürgerkriegs in seiner Heimat und dessen Folgen geflüchtet sei, vor Unbill schützen solle. Und gleichzeitig dazu diene, dem Fachkräftemangel von Flensburg bis Füssen zu begegnen. „Wer mindestens fünf Jahre hier ist, bekommt die Chance, ein Jahr lang eine Arbeitsstelle und Sprachkenntnisse nachzuweisen“, erläutert Kublenz. Als Belohnung winke dann der Daueraufenhalt in Deutschland. Der Haken an der Sache: „Bakayoko war am Stichtag 1. 1. 22 erst vier Jahre und neun Monate hier.“

Er habe sich aber längst in die heimische Gesellschaft integriert. Inzwischen sei Yaya Bakayoko mit einer bisher in Bayern lebenden Ivorerin verheiratet, die jedoch, anders als kürzlich berichtet, laut Kublenz nicht schwanger ist.

Sandra Kublenz engagiert sich als Integrationshelferin. © Mix

Ein größerer Kreis von Helferinnen und Helfern versuche, die Abschiebung zu verhindern. „Es gibt breite Unterstützung“, berichtet Kublenz. So sei beispielsweise Diakon Hendrik Becker von der katholischen Kirchengemeinde bei diesem Unterfangen „sehr aktiv“. Die Grünen-Kreistagsabgeordnete und stellvertretende Landrätin Karin Labinsky-Meyer habe sich in einem Brief an den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (SPD) für Bakayoko eingesetzt. „Und eine weitere ehrenamtliche Helferin hat einen Rechtsanwalt eingeschaltet.“

Die Ausländerbehörde beim Landkreis Verden habe in diesem Fall keine Handhabe, sagt Landrat Peter Bohlmann auf Nachfrage. Denn es handele sich um eine „vom Land bestätigte rechtskräftige Abschiebung“. Bakayoko könne keine Asylgründe, wie etwa politische Verfolgung, geltend machen. Denn die Elfenbeinküste gelte als „sicheres Herkunftsland“.

Sandra Kublenz schüttelt darüber den Kopf. „Die Behörden kriegen gar nicht mit, dass Flüchtlinge sehr leiden. Viele sind traumatisiert“, betont die Ärztin. Repressionen schlimmster Art erlebten Menschen nicht nur in ihrer Heimat, sondern oft auch auf der mitunter jahrelangen Flucht. Aus Erzählungen von Betroffenen wisse sie von „Folter in Libyen und Polizeigewalt auf dem Balkan“.

In Deutschland angekommen, sei es „sehr schwer, wenn man keine Unterstützung hat. Wir Ehrenamtlichen wissen, wie sehr sich Flüchtlinge bemühen“, sagt Kublenz. Aber sie wolle Behörden nicht verdammen. „Ich will dort Verständnis wecken für die andere Mentalität“ der Afrikaner oder Asiaten. „Es gibt da oft Missverständnisse.“ Sie wolle „zwischen beiden Seiten vermitteln“. Gerade beim letzteren Punkt bestehe dringender Handlungsbedarf.

„Ich möchte insbesondere dem schleichenden Umschlagen der Haltung unter Flüchtlingen entgegenwirken. Zu Beginn sind diese Menschen, die mit knapper Not schweren Bedrohungen entronnen sind, entflammt für Deutschland, die Regierung, den Rechtsstaat. Über die Jahre verliert sich das teilweise, wenn Bürokratie und Behörden nicht nur umständlich und langatmig sind, das können wir gut erklären“, erläutert die Helferin, um dann kräftig auszuteilen.

„Aber jahrelang regelmäßig mit Schikane konfrontiert zu sein, die nicht zu erklären ist, zermürbt“, sagt Kublenz. Schikane klinge nicht gut, sie habe zuerst auch nicht daran geglaubt, fügt sie hinzu. „Erst als ich selbst angefangen habe, Mails an die Sozial- und Ausländerbehörde oder das Jugendamt zu schreiben und dann schließlich mitgegangen bin, um vor Ort aus erster Hand zu erleben, was passiert, musste ich umdenken.“

„Das frustriert“, merkt Sandra Kublenz an. „Indem ich dagegen halte, versuche ich letztlich auch, langfristig die Gefahr einer Radikalisierung zu reduzieren.“

Und was sagen Behörden zu den Vorwürfen? „Die Aussagen von Frau Kublenz sind sehr allgemein gehalten“, antwortet Bruns. „Der Landkreis Verden fühlt sich nicht angesprochen, weshalb wir die Ausführungen nicht kommentieren.“