„Schiete“ mit Haufen Arbeit bewältigt

Von: Michael Mix

Teilen

Fast 30 Jahre lang war Uwe Schmoecker Herr über die Kläranlage in Clüverswerder, er baute das Kanalnetz aus und schuf leistungsfähige Pumpwerke. Nun geht der Leiter des städtischen Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung in den Ruhestand. © Mix

Achim – An „Schiete“, die jeder und jede macht, durchs Klo spült und genauso schnell vergisst, kommt in einer Stadt wie Achim mit rund 33 000 Einwohnern eine Menge zusammen, weiß Uwe Schmoecker. Für den Leiter des städtischen Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung ist das gewissermaßen tagtägliches Geschäft. Darüber hinaus leiten Haushalte, Institutionen und Unternehmen aber auch eine Vielzahl von zum Teil hochgiftigen Schadstoffen ins Kanalsystem ein.

Schmoecker kümmert sich seit fast drei Jahrzehnten an entscheidender Stelle in Achim darum, dass die „braune Brühe“ und diverse problematische Partikel in die richtige Richtung fließen und vorschriftsmäßig „behandelt“ werden. Nun geht der Herr über die Kläranlage in Clüverswerder, dem angeschlossenen Kanalnetz und den Pumpwerken in den Ruhestand.

„Ich werde im November 65 Jahre alt und trete mit Beginn des kommenden Monats meine passive Altersteilzeit an“, sagt Uwe Schmoecker im Gespräch mit dem Achimer Kreisblatt. Ende 2023 könne er dann auf 30 Jahre im öffentlichen Dienst zurückblicken, fügt der gebürtige Bremerhavener, der im nahen Schiffdorf aufwuchs, hinzu.

Schmoecker hat sich aus „einfachen Verhältnissen“ hochgearbeitet. „Ich habe die Hauptschule besucht und danach Elektroinstallateur gelernt“, erzählt er. Einen Beruf, den der junge Mann einige Jahre ausübte, zuletzt auf einer Werft, die jedoch pleite ging. Daraufhin machte er auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur und studierte anschließend an der Hochschule Bremerhaven Betriebs- und Versorgungstechnik. „Ein Schwerpunkt dabei war Umwelttechnik.“ Das Studium finanzierte der begeisterte Hobbyfotograf und -handwerker unter anderem mit Aufnahmen für einen „kleinen Möbelkatalog“ eines Freundes, „ich habe in seiner Werkstatt aber auch mitgetischlert“.

Als die Stadt Achim 1994 einen Leiter für ihre Kläranlage suchte, bewarb sich Uwe Schmoecker auf diese Stelle und bekam sie. Der Diplom-Ingenieur erkannte schnell erheblichen Handlungsbedarf. „Die 30 Jahre alte Anlage war nicht im besten Zustand“, beschreibt es Schmoecker diplomatisch. Und auch die damals fünf Mitarbeiter habe er „auf den neuesten Stand“ bringen müssen.

Verschärfte Umweltauflagen brachten dann sogar die Existenz des Achimer Klärwerks, an das auch der Nordteil des Fleckens Langwedel angeschlossen ist, ins Wanken. „Nach einer Vorgabe des Bundes mussten Becken für die biologische und chemische Reinigung gebaut werden, um zum Beispiel Stickstoffe und Phosphor aus dem Abwasser herauszufiltern“, berichtet der 64-Jährige. Die Kosten dafür habe ein Fachbüro auf 30 Millionen Mark geschätzt. „Politik und Verwaltung überlegten daraufhin, das Achimer Abwasser in Bremen klären zu lassen.“ Am Ende habe es jedoch keine Mehrheit dafür im Stadtrat gegeben, denn SPD, Grüne und WGA wollten nicht, dass Bremen über die Abwassergebühren in Achim befindet. „Eine richtige Entscheidung“, sagt Schmoecker. Zumal der Bau der zweiten und dritten Reinigungsstufe schließlich „nur“ zwölf Millionen Mark gekostet habe.

In der Folge dachten Rat und Verwaltung dennoch über eine neue Betriebsform für die Abwasserbeseitigung nach. Die Kostensituation und die Entscheidungswege in dem Bereich sollten verbessert werden. 1998 wurde dann der städtische Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gegründet.

Der bietet aus Sicht von Uwe Schmoecker, der die Leitung übertragen bekam, drei Vorteile. „Alle Einnahmen aus den Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser fließen dem Betrieb zu.“ Die bis dahin übliche Querfinanzierung etwa von Kitas oder Bädern sei damit vorbei gewesen.

Als Zweites führt Schmoecker „eigenständige Entscheidungen über Ziele, zum Beispiel Investitionen für das Kanalsystem und Pumpwerke“, ins Feld. Er habe immer darauf geachtet, dass kein Sanierungsstau entstehe. „Auch deshalb hat Achim seit Jahrzehnten im Landkreis meistens die günstigsten Gebühren für Schmutzwasser, aktuell 2,44 Euro pro Kubikmeter.“

Der dritte Pluspunkt ist für Schmoecker der Betriebsausschuss Abwasserbeseitigung. „Dort haben nicht nur neun Ratsmitglieder Stimmrecht, sondern auch drei Mitarbeiter des Betriebs entscheiden mit.“

Rund 30 Millionen Euro seien in seiner Amtszeit in die Kläranlage und das „Drumrum“ investiert worden, bilanziert der scheidende Leiter. Stichwortartig zählt er auf: zwei Reinigungsstufen, Klärschlammlager, neuer Faulturm mit Stapelbehälter für Faulschlamm, Blockheizkraftwerk, Heizung, neues Betriebsgebäude, Zentratspeicher. Hohe Summen hätten des Weiteren ein neu errichtetes Zulaufpumpwerk sowie die Sanierung und der Neubau der Südtrasse für Schmutzwasser verschlungen. „Da mussten wir Kanalrohre mit 60 Zentimeter Durchmesser sechs Meter unter der Erde im Bereich der Straße Auf dem Brink und des Corporalsdeichs verlegen“, beschreibt Schmoecker den „großen Aufwand“.

Mit Hilfe der von privaten Haushalten, öffentlichen Einrichtungen und Gewerbetreibenden entrichteten Gebühren habe der Eigenbetrieb außerdem die Hauptpumpwerke am Badener Blocksberg und an der Langenstraße sowie kleinere Anlagen ertüchtigt. „Und allein acht Millionen Euro haben wir dafür ausgegeben, die Niederschlagswasserkanäle mit hochwertiger Filtertechnik auszustatten, damit das gereinigte Nass auch ins Trinkwasserschutzgebiet am Wittkoppenberg geleitet werden kann.“

Errungenschaften, die nicht nur mit viel Geld, sondern auch mit viel, viel Arbeit erreicht wurden. „Ja, ich habe hier so manche Überstunde gemacht“, sagt Uwe Schmoecker in seinem Büro hoch oben im Dachgeschoss des Rathauses, von dem aus er früher, bis zum Bau der Marktpassage, sogar die Kläranlage in Clüverswerder sehen konnte. „Es war nicht immer leicht, aber spannend, herausfordernd, anstrengend“, fasst er sein Berufsleben, das sich vor allem an diesen beiden Orten abspielte, zusammen. Der Chef von insgesamt knapp 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Kläranlage und in der Verwaltung zeigt sich auf der Zielgeraden „zufrieden. Ich habe hier nahezu 30 Jahre gestalten können.“ Das Ergebnis könne sich wohl sehen lassen, stellt er selbstbewusst und sachlich, wie es seine Art ist, fest.

Als letzte große Maßnahme hat das Gesicht und der Macher des Abwasserbeseitigungsbetriebs noch den Bau eines Energiezentrums auf dem Gelände des Klärwerks auf den Weg gebracht. „Das sollte noch durch Wind- und Solaranlagen ergänzt werden, um bei der Strom- und Wärmeversorgung weitgehend autark zu werden“, fügt Schmoecker hinzu. Die Klimakrise bereitet ihm Sorge. „Wir müssen zukünftig mit weniger Versiegelung bauen“, mahnt der Umweltexperte. „Und Flächen auch entsiegeln.“ Denn Wasser müsse auch nach Starkregen versickern können.

Der stark umweltbelastende Lebensstil sehr vieler Menschen stelle aber auch und gerade an den Betrieb von Kläranlagen neue Anforderungen. Diese, sagt er, müssten künftig auch hochgefährliche Substanzen wie Antibiotika-Rückstände und Mikroplastik „herausfischen“ können.

Wenn Schmoecker am 28. Oktober seinem Büro für immer den Rücken kehrt, bleibt dieses erstmal verwaist. Denn einen direkten Nachfolger hat er nicht. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung bekommt für zunächst zwei Jahre eine Doppelspitze: Steffen Zorn, Leiter des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung, wird für Technik und Personal zuständig sein, während Peter Hollwedel, Finanzchef im Rathaus, die kaufmännische Leitung übernimmt. Schmoeckers Stellvertreter Dr. Christof Heußner, der diesen Posten noch nicht lange innehat, soll bei dieser „hausinternen Lösung“ ebenfalls weiterhin Führungsaufgaben erfüllen.

Künftig werden sich also andere um die „Schiete“ kümmern und damit einen Riesenhaufen Arbeit am Hals haben. Hans Baum (FDP), Vorsitzender des Betriebsausschusses Abwasserbeseitigung, dankte Schmoecker in der jüngsten Ratssitzung unter großem Beifall aller versammelten Kommunalpolitiker für seine „über viele Jahre erbrachte Leistung für die Stadt“.

Wenn der „Herrscher“ über die Achimer „Unterwelt“ in wenigen Tagen die Kommandobrücke verlässt, wird er in kein tiefes Loch fallen. „Nein, Langeweile werde ich garantiert nicht haben“, sagt Uwe Schmoecker, der mit seiner Frau und dem 27-jährigen Sohn in Ottersberg wohnt. „Ich habe dort ein Haus, da mache ich gerne was dran.“ Verstärkt wolle er im Ruhestand aber auch wieder seinen anderen Hobbys nachgehen, viel fotografieren und Gitarre spielen, „alleine oder in einer Gruppe“. Im Job sei dafür selten Zeit gewesen. „Ich habe einiges nachzuholen.“