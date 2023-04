„Blaue Briefe“, um grüne Gärten zu schaffen

Von: Michael Mix

Solch ein Schottergarten soll in Achim künftig der Vergangenheit angehören. © Riedl/dpa

Achim – Gärten, die eher wie Steinwüsten aussehen, soll es in Achim bald nicht mehr geben. Die Stadt hatte angekündigt, ab April Grundstücke diesbezüglich unter die Lupe zu nehmen und gegebenenfalls „blaue Briefe“ an die Eigentümer zu verschicken, damit sie übermäßig versiegelte Flächen in Grünland umwandeln. Die Aktion, die es auch in anderen Kommunen gibt, soll dem Arten- und Klimaschutz dienen.

Bürgermeister Rainer Ditzfeld erinnerte am Freitag bei einem Pressetermin zu diesem Thema daran, dass der Verwaltungsausschuss der Stadt im Dezember auf Betreiben der Grünen-Fraktion mit großer Mehrheit beschlossen hat, gegen sogenannte Schottergärten vorzugehen. „Wir wollen aber nicht zu sehr in private Belange eingreifen“, versicherte der Verwaltungschef.

Das Pressegespräch fand an einem Grundstück an der Vendtstraße statt. Die Eigentümerin habe den „vorher steinlastigen“ Vorgarten innerhalb der vergangenen Monate mit Pflanzen bestückt, berichtete Ditzfeld. „Das ist ein tolles Beispiel dafür, wie eine Schotterfläche in einen grünen Garten umgewandelt werden kann“, lobte er.

An der Vendtstraße hat eine Besitzerin aus einer Steinwüste einen grünen Garten gemacht. © -

„Naja, nicht wirklich“, entgegnete die neben dem Bürgermeister stehende Sabrina Kernhoff. „Mehr als nur Rasen oder Rhododendren zu pflanzen, wäre wünschenswert“, sagte die Sprecherin der Nabu-Gruppe Achim. Denn es gehe doch darum, Lebensraum für Vögel und andere Kleintiere vor der Haustür zu schaffen, ihnen Deckung und Nahrung zu ermöglichen.

Jacqueline Spiedt aus der Bauabteilung im Rathaus brachte das im Januar ergangene Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg ins Spiel, wonach Bauaufsichtsbehörden Schottergärten verbieten können, was Rechtssicherheit in dieser Frage bedeute. Daraufhin habe die Stadt entschieden, von April an Eigentümer von derlei Flächen zum Handeln aufzufordern. Passiere innerhalb eines halben Jahres nichts, werde der Landkreis als zuständige Bauaufsichtsbehörde eingeschaltet. Die Folge könnten dann Mahnbescheide und Bußgelder für die Betroffenen sein.

Setzen darauf, dass es im Stadtgebiet bald deutlich grüner und bunter wird: Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Nabu-Sprecherin Sabrina Kernhoff mit der Infobroschüre zu dem Thema, Jacqueline Spiedt und Britta Draeger (beide Stadt). © Mix

Kontrollieren demnächst Bedienstete der Stadt jeden Garten von Badenermoor bis Bollen? „Nein, wir werten zunächst Luftbilder aus, etwa von Google Maps“, erläuterte Britta Draeger aus dem Grünbereich der Achimer Verwaltung. Nach Durchsicht dieser Aufnahmen, auf denen Flächen mit erheblichen Versiegelungen meist schon gut zu erkennen seien, machten sich dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt vor Ort ein Bild. „Wir werden aber keine Grundstücke betreten“, versprach Draeger. Ertappte „Gartensünder“ erhielten daraufhin ein Anschreiben der Verwaltung, mit dem die Eigentümer aufgefordert würden, beanstandete Areale innerhalb von sechs Monaten zu begrünen.

„Mulch aufzutragen, reicht nicht; Rasen zu säen, schon“, antwortete Draeger auf Nachfrage. Besser wäre es allerdings, bodenbedeckende Stauden anzupflanzen. Und bei der Auswahl darauf zu achten, dass es sich möglichst um standortgerechte Gehölze handelt. „Kirschlorbeer oder eine Zypressenhecke helfen der heimischen Tierwelt nicht“, unterstrich Britta Draeger.

Der Nabu gebe in seiner Broschüre „Vorgärten in Achim“ wertvolle Tipps und Informationen zur Anlage schöner, bunter, naturnaher Vorgärten, sagte Bürgermeister Ditzfeld. Er dankte Kernhoff sowie ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern für diese Arbeit, die für die Gartenumgestaltung sehr hilfreich sein könne. Der schön bebilderte, übersichtliche grüne Leitpfaden mit dem Untertitel „lebendig, bunt und pflegeleicht“, der im Wesentlichen von der Nabu-Gruppe Barsinghausen erstellt wurde, ist auch auf der städtischen Homepage www.achim.de zu finden.