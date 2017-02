„Schachfeld Khäos“-Video ist der You-Tube-Publikumssieger

Achim - Zum Youtube-Publikumssieger gekürt wurde das Musikvideo „Schachfeld Khäoz“ von Schülern des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums beim niedersächsischen Schüler-Kurzfilmwettbewerb „ganz schön anders“. Ihr Preis: Sie bekommen Besuch von einem Filmregisseur. Der Preis wird jedes Jahr vom Film- und Medienbüro Niedersachsen verliehen.

„Der Regisseur bringt seinen neuesten Film mit in die Klasse und diskutiert mit den Schülern darüber. Er gibt Tipps und Tricks für die Arbeit mit Film und Kamera“, erläutert Markus Götte vom Königsworth Medienbüro, das den Wettbewerb zusammen mit dem Göttinger Verein „Blickwechsel“ veranstaltet. Wer genau zum Filmunterricht ins Cato-Gymnasium kommen wird, steht laut Götte noch nicht fest.

Gesamtsieger wurde der Anti-Mobbing-Film „Deutschland aus meiner Sicht“ von Schülern der Leonore-Goldschmidt-Schule Hannover. Ziel des künstlerischen Wettbewerbs ist es, Vorurteile und Berührungsängste zwischen Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Fähigkeiten abzubauen. Die Schüler-Filme werben in diesem Jahr nicht nur für mehr Gerechtigkeit, sondern setzen sich auch für gesellschaftliche Vielfalt ein.

Insgesamt nahmen 201 Filmteams der achten bis zehnten Jahrgangsstufen aus Förder- und Regelschulen am Wettbewerb teil und bewarben sich mit Filmideen zum Jahresmotto „ganz schön ungerecht“ für die kostenlosen Filmworkshops. 71 Schüler-Kurzfilme waren schließlich rechtzeitig fertig.

Elf Filme wurden von einer Jury um die Schauspielerin mit Down-Syndrom Juliana Götze für den niedersächsischen Kurzfilmpreis nominiert. Die ausgewählten Filme wurden jetzt am Mittwoch um 11 Uhr im Astor Grand Cinema Hannover mit Untertiteln und in einer Hörfilmfassung für Menschen mit Sehbehinderung präsentiert. Etwa 500 Schüler aus Förder- und Regelschulen zwischen Aurich und Göttingen schauten sich die Werke an.

Darunter auch das Achimer Rapmusik-Video „Schachfeld Khäoz“, das nicht nur unter den Top Ten aus Niedersachsen war, sondern auch auf der Video-Plattform Youtube zum beliebtesten Schüler-Video gewählt wurde. „Die Schüler haben viel positive Rückmeldung bekommen. Eine Klasse in der Reihe hinter uns sang laut mit, als unser Video lief“, erzählt Kunstlehrerin Silke Beimesche, die mit dem Schüler-Filmteam – bestehend aus Alexander Kaul, Rebekka Airich, Sandra Kiesel, Julia Tscherwinski und Esther Schendel – ein knappes halbes Jahr an dem Projekt gearbeitet hatte.

4000 Klicks erhielt das Video und hängte damit die darauf folgenden „Publikumslieblinge“ weitgehend ab.

Dabei widmet sich der Musikclip nicht einem konkreten Beispiel der Ungerechtigkeit, sondern greift das Thema Gerechtigkeit allgemein auf: „Es geht darum, dass wir für die eigenen Taten verantwortlich sind und unsere Taten andere beeinflussen können“, führt Alexander Kaul alias „Khäoz“ aus. Die Idee zu dem Song hatte der 17-Jährige, der seit rund drei Jahren Rapmusik macht, schon vor dem Filmwettbewerb. Nun geht es für Alexander Kaul auch erstmal musikalisch weiter: Er plant, bald seine erste EP – ebenfalls unter dem Titel „Schachfeld“ – zu veröffentlichen. - ldu/la