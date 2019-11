Saubere Sache für Kröten

Achim - Von Lisa Duncan. Kreuzkröten finden nun im Stadtwald ein gesäubertes Laichgewässer vor, also einen Teich, in dem sie im Frühjahr ihre Nachkommenschaft sichern können. Das offiziell eingetragene Biotop, das der Stadt Achim gehört, befindet sich im Stadtwald, nicht weit vom ehemaligen Öllager. Auf Initiative des Naturschutzbundes (Nabu) Achim mit seinem Vorsitzenden Joachim Schweers hat die Stadt den Teich renaturiert.

Zuletzt war das 2012 geschehen – und nun erneut notwendig geworden. Denn durch die dichte Vegetation und das im Herbst hineinfallende Laub war das stehende Gewässer zunehmend verschlammt.

„Wir hatten Sorge, dass der Schutzstatus des Biotops fallen würde“, begründet Jasmin Albertus von der Stadtverwaltung Achim das Eingreifen. „Wir haben auch Bäume gerodet, um zu verhindern, dass erneut Blätter in den Tümpelbereich reinfallen“, erklärt Joachim Schweers. Bei den gefällten Jungbäumen handelte es sich überwiegend um Birken. Durch den Zellstoff der Blätter bilden sich Nährstoffe im Wasser, was schließlich zu besagter Verschlammung führt, erklärt Albertus. Hinzu kommt: „Die Randzonen des Gewässers müssen frei sein, damit sie sich durch die Sonne aufwärmen können“, erklärt Joachim Schweers. „Denn die Kreuzkröte benötigt warme Laichplätze.“ Eine direkte Artenschutzmaßnahme also für die selten gewordene Amphibienart.

Rund zwei Wochen, inklusive Gehölz-Entfernung, nahm die Renaturierung in Anspruch. Den Abschluss bildeten etwa anderthalb Tage Baggerarbeiten, informiert Jasmin Albertus. Finanziert wurden die Arbeiten mit 1 200 Euro von der Bingo-Umweltstiftung, die der Nabu beantragt hatte. „Tatsächlich war der erste Kostenvoranschlag höher. Es kann also auch mal umgekehrt gehen, als man es sonst gewohnt ist“, freut sich Schweers.

Zum Hintergrund: Im Feuerlöschteich mitten in der Neubausiedlung an der Steuben-Allee lebt eine Kreuzkrötenkolonie. Seit der Schließung der Steuben-Kaserne, dem ehemaligen Bundeswehrstandort, im Jahr 2004 hatten sie sich dort angesiedelt. 2008 wurde das Gelände verkauft und zurückgebaut. Die Investoren von der Stadtwald GmbH, Manfred Huhs und Marc Hundsdörfer, mussten als Auflage für die Erschließung des Wohngebiets ein Ersatzgewässer für die Kröten ausheben, Zäune aufbauen sowie die Amphibien auf ihrer Laichwanderung abfangen und einsammeln.

Die Renaturierung sei künftig auch mit Unterhaltungsmaßnahmen verbunden, erklärt Albertus. Sprich: Der Teich muss sauber gehalten werden. Daher bittet sie Bürger, „den Tümpelbereich nicht zuzumüllen und Hunde nicht ins Wasser springen zu lassen“.

Im Frühjahr, wenn die Krötenwanderung einsetzt, werde man sehen, wie das Laichgewässer angenommen wird: „Wir haben den Lebensraum geschaffen, aber die Kröten müssen ihn selber finden“, so Albertus.