Sanfte Energien, mehr Grün und Radverkehr

Von: Michael Mix

Durch den Bau des Lieken-Quartiers werden weitere Flächen versiegelt, dort sollen aber erneuerbare Energien zum Zuge kommen. Die Stadt will außerdem den Radverkehr fördern. © -

Achim – Energie zu sparen und sorgsam mit Ressourcen umzugehen, war schon vor dem Krieg in der Ukraine und den von Russland stark gedrosselten Gas- und Öllieferungen notwendig. Denn das Aufheizen der Atmosphäre durch fossile Brennstoffe und andere vom Menschen verursachte Klimakiller bedrohen das Leben auf der Erde schon länger. „Global denken, vor Ort handeln“ – getreu diesem Grundsatz sehen sich nun auch Politik und Verwaltung in Achim verstärkt in der Pflicht, das Ruder herumzureißen.

Um der Klimakrise zu begegnen, wollen sie noch deutlich mehr als bisher dagegen unternehmen. Steffen Zorn, Leiter des Fachbereichs für Bauen und Stadtentwicklung im Rathaus, hat für die öffentliche Sitzung des Ratsausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz am Dienstag, 6. September, 17 Uhr, im Ratssaal ein Riesenbündel an Maßnahmen aufgelistet.

„Wohnklötzen“ und anderen großflächigen Versiegelungen soll künftig ein Riegel vorgeschoben werden. Die Stadt hat schon damit begonnen, ältere Bebauungspläne entsprechend zu ändern und will das fortsetzen.

Neubaugebiete sollen hinsichtlich Energieversorgung, Mobilität und weiterer Aspekte dem Klima- und Umweltschutz Genüge tun. So ist das entstehende Lieken-Quartier schon an das zentrale Fernwärmenetz der Stadtwerke Achim angeschlossen worden. Alle Dächer bekommen Fotovoltaikanlagen oder Begrünung. Autoverkehr soll eingedämmt werden. „Im Baugebiet gibt es ausreichend Platz für oberirdische Fahrradständer“, schreibt Zorn. Eine öffentliche Radstation am Bahnhof ist bereits in Betrieb. Und der weitere Plan für das Quartier? „Die teilöffentliche Mobilitätsstation erhält eine Fotovoltaikanlage, die auch die Kindertagesstätte und die E-Ladestationen mit Strom versorgen soll.“

Für das Runken-Quartier liegt Zorn zufolge ein modernes Mobilitätskonzept vor, dass zur „Vermeidung“ von Autoverkehren neben Fahrradabstellplätzen und Carsharing auch „aktive Angebote“ an die Bewohner für die Nutzung von ÖPNV vorsieht. Die Stromversorgung soll durch Fotovoltaik erfolgen, die in Kombination mit einer zentralen Wärmepumpe für das Gebiet ein klimafreundliches Gesamtpaket ergebe.

Und auch das am Gieschen-Kreisel geplante Büro- und Gastronomiegebäude ist gelistet. „Es wird mit regenerativen Energien mit Strom und Wärme versorgt und erhält dazu Gründächer sowie eine Fassadenbegrünung.“

Für die rund 50 Jahre alte Vogelsiedlung hat die Stadt ein Untersuchungsgebiet festgelegt und erstellt mit Hilfe von Fördermitteln ein energetisches Sanierungskonzept. „Auf der Grundlage sollen dann die Grundstückseigentümer beraten und dazu animiert werden, Maßnahmen an ihren Gebäuden, auf freiwilliger Basis, durchzuführen.“ Das Gesamtergebnis soll auch dazu taugen, weitere Viertel in Achim klimafreundlicher zu machen.

Die Stadtwerke Achim setzen den klimafreundlichen Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED fort. Bisher sind laut Zorn bereits mehr als 70 Prozent aller Laternen von Badenermoor bis Bollen umgerüstet worden.

Die waldarme Stadt will außerdem ihren Waldbestand erhöhen. In diesem Jahr seien zwei Grundstücke für diesen Zweck erworben worden, informiert Zorn. Und weiter: „Zehn Flächen wurden mit dem Saatgut des Förderprogramms Wildblumen des Landkreises Verden eingesät beziehungsweise nachgesät.“ Insektenfreundliche Blühstreifen sollen vermehrt auf ungenutzten Arealen von Spielplätzen oder Friedhöfen angelegt werden.

Weiterhin will die Stadt die Strom- und Wärmeerzeugung durch erneuerbare Energien durch Dritte fördern. So befürworte die Kommune weitere Standorte für Windräder, etwa in der Nähe des geplanten Gewerbegebiets Achim-West. Sie könnten dort „Teil eines klimaneutralen Energieversorgungskonzepts, zum Beispiel Windkraftenergie in Verbindung mit Wasserstoffproduktion, werden“, wie der Fachbereichsleiter darlegt.

Zorn kündigt in Sachen „Erneuerbare“ aber noch weitere Schritte an. Wenn der Landkreis das Regionale Raumordnungsprogramm geändert und die Bundesregierung neue Klimagesetze verabschiedet habe, „wird die Stadt Achim eigenständig für ihren Zuständigkeitsbereich ein Gesamtkonzept für Vorrangflächen für Fotovoltaik-Flächenanlagen erarbeiten und anschließend nach festgelegten Prioritäten Baurechte dafür schaffen“.

Um das Grundwasser zu schützen und neues zu bilden sowie um Hitze in der Stadt abzumildern, sollen Gewässer renaturiert werden. Als Beispiel führt Zorn den Scheefmoorgraben an.

Sanierte, verbesserte Radwege und der Bau eines Schnellwegs entlang der Bahnstrecke sollen dazu dienen, dass mehr Leute auf das klima- und umweltfreundliche Fortbewegungsmittel umsteigen. Damit könnten Luftschadstoffe und Lärmimmissionen verringert werden.

Hitze und Trockenheit setzen Grünflächen, wie hier am Gieschen-Kreisel, erheblich zu. © Mix

Der Fachbereich will darüber hinaus ein einheitliches Fahrradabstellsystem vorantreiben. Derzeit bestehen am Bahnhof Baden und auf der Südseite des Achimer Bahnhofs zwei zentrale Fahrradboxen. Die am Badener Bahnhof soll erweitert und weitere Anlagen auf der Nordseite des Achimer Bahnhofs und in der Mobilitätsstation geschaffen werden. Darüber hinaus ist für 2023 auch eine in der Achimer Innenstadt geplant, möglichst in Kooperation mit dem Gymnasium am Markt, merkt Zorn an. „Dieses Beispiel könnte dann auch Vorbild für alle Schulen der Stadt werden.“

Das Stichwort „Bikesharing“ taucht ebenfalls in der Prioritätenliste auf. Zorn erinnert zunächst daran, dass im vorigen Jahr über die gemeinsam mit den Gemeinden Ottersberg und Oyten betriebene Gesellschaft A2O ein mit rund 100 Rädern bestücktes Angebot geschaffen worden sei, was über die beiden Bahnhöfe in Achim laufe und von den Firmen Amazon und Zeppelin genutzt werde. Dieses System soll Schule machen. „Dazu laufen Gespräche mit diversen Arbeitgebern in Achim sowie in Oyten und Ottersberg.“ Dodenhof steige mit E-Bikes von den Bahnhöfen Baden und Ottersberg ein. Der Landkreis und die Stadt Verden prüften zurzeit die Übernahme des Systems. Es soll zumindest in Achim durch Lastenfahrräder erweitert werden.

Neben dem Bikesharing prüft die Stadt nach Angaben von Steffen Zorn weitere Angebote. „Zum Beispiel soll als Pilotprojekt ein fahrradbasierter Lieferservice für den regionalen Einzelhandel, inklusive Anschaffung eines Logistikbikes, initiiert werden.“

Carsharing will die Stadt mit Hilfe von privaten Investoren voranbringen. Zorn beschreibt diesen Punkt stichwortartig: „Beibehaltung des Angebots am Rathaus, Ausweitung auf die Standorte Lieken / ZOB, Runken-Quartier, Wohngebiet Steuben-Allee, Baugebiet Hilgenberg, eventuell noch am Bahnhof Baden.“