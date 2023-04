Sandtrockenrasen rund um den Ellisee: Flaches Land, wo einst Dünen waren

Von: Dennis Bartz

Teilen

Das alte Hartsteinwerk in Uphusen befand sich unweit des Bahnübergangs. © PRIVAT

Achim – In dieser Folge der Serie „Achim – Gestern & Heute“ erinnert der Heimatforscher und Administrator der gleichnamigen Facebook-Gruppe, Jörg Karaschewski, auf Anregung von Leser Hendrik Tetzel an ein Gelände mit einer besonders reichen Geschichte: den Sandtrockenrasen zwischen Uphusen und Bierden.

Seit 29 Jahren ist das Areal als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Seine Vorgeschichte sieht man der Fläche nicht mehr an, denn die hohen Sanddünen weckten in den vergangenen 100 Jahren unterschiedliche Begehrlichkeiten. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg ist mit dem Sandabbau begonnen worden, um mit dem Material die Bahndämme zwischen Bremen und Achim aufzuschütten.

Ende der 1920er-Jahre zeigte dann die Reichswehr großes Interesse an dieser Fläche. Sie wollte das Gebiet für einen Truppenübungsplatz erwerben. Die Verhandlungen mit den zahlreichen Eigentümern versandeten jedoch im Laufe der Zeit, stattdessen nutzte Hersteller Borgward aus Bremen das Gelände bis 1944 als Teststrecke für seine geländegängigen Wehrmachtsfahrzeuge.

Auf ausgewiesenen Pfaden dürfen Spaziergänger das Naturschutzgebiet erkunden. © BARTZ

Die Nutzung des mittig im Gelände befindlichen Bunkers ist bis heute nicht völlig geklärt. Ist man früher davon ausgegangen, dass der Bunker Teil einer Luftverteidigungsstellung war, deuten Auswertungen von alliierten Luftbildern auf eine Nutzung am Ende einer Schießbahn hin. Im Bereich finden sich an zwei Orten weitere heute kaum noch auffindbare Bunkerreste, einer war oben auf der letzten verbliebenen Düne zwischen Krankenhaus und Albert-Schweitzer-Straße, dort war der obere Bereich in den 1970er-Jahren noch gut zu erkennen – inzwischen ist er völlig versunken. Reste eines gesprengten Bunkers gibt es neben der Straße Bierdener Mühle gegenüber der Einmündung Heidacker. Drei Bunker deuten meist auf eine Flakstellung hin.

Als nach dem Krieg auch Borgward wieder in Produktion ging, wurde auch das Testgelände wieder genutzt. Bis dann Anfang der 1960er-Jahre der allgemeine Bauboom zu einem erneuten industriellen Sandabbau in diesem Bereich führte. Alle noch verbliebenen Dünen wurden damals abgebaggert und der Sand mittels einer Lorenbahn zum Hartsteinwerk nach Uphusen gebracht. Die Überreste der Dünen sind in der Bremer Vahr verbaut.

Auch wenn man das Gelände eigentlich nicht betreten durfte, waren die tiefen Löcher doch ein beliebter Spielplatz für Kinder. Die Vertiefungen reichten teilweise bis zum Grundwasser, sodass sich kleine Tümpel an den tiefsten Stellen bildeten. Irgendwann Anfang der 1970er-Jahre waren die Dünen dann komplett abgebaut und die jetzt völlig ebene Fläche wurde sich selbst überlassen. Durch den Ellisee war so auch ein wunderbares Naherholungsgebiet entstanden.

Ein paar unbefestigte Wege führten quer durch das Gebiet. Wer mutig genug war, fuhr dann von der Bierdener Mühle mit dem Auto zum Ellisee. Wie der See zu seinem Namen kam, ist nicht geklärt. Gerüchte sprechen davon, dass dort eine Frau namens Elli ertrunken sein soll. Belege dafür gibt es allerdings nicht. Das Gebiet war eine ungenutzte Brache, von der viele der Grundeigentümer eigentlich hofften, dass sie einmal als Bauland ausgewiesen werden würde.

Der Blick von der Albert-Schweitzer-Straße zum Sandabbaugebiet an der Bierdener Mühle Anfang der 1970er-Jahre. © Privat

Als 1974 mit den Bauarbeiten des neuen Krankenhausgebäudes begonnen wurde, wurden große Mengen des Aushubs in diesem Gebiet verteilt. Das bekamen auch die Kinder vor Ort schnell heraus. Auf einer mehrere 100 Quadratmeter großen Fläche fanden sich Unmengen kleiner Glasampullen, leerer Medizinfläschchen und alte Tuben. Was beim alten Krankenhaus scheinbar einfach irgendwann mal im Boden entsorgt wurde, wurde gesammelt und gemeinsam zerstört. Es war für die Kinder über viele Monate ein großer Spaß.

Wildes Zelten war in diesem Bereich nie wirklich erlaubt, wurde aber immer geduldet. Insbesondere nach den Schulabschlussfeiern traf man sich dort zur Party, zum Grillen oder Zelten. Die Polizei fuhr regelmäßig Streife, ermahnte aber nur gelegentlich, dass man das Lagerfeuer nicht zu groß werden lassen sollte.

Vom riesigen Abenteuerspielplatz für Kinder entwickelte sich das Gebiet zwischenzeitlich zu einem kleinen Stück Freiheit für Jugendliche. Mit der Enduro durchs Gelände fahren, eine Cola-Dose als Auspuff, so etwas ging nur dort. Und ja, es wurde auch schon mal ein Jägerzaun als Brennmaterial „umgewidmet“, aber die Natur ließen die Besucher in Ruhe. Partygänger waren dort unter sich – und lange Zeit störte sich niemand daran.

Als das Gelände 1994 zum Naturschutzgebiet erklärt werden sollte, war das Verständnis der umliegenden Bevölkerung weitestgehend gering. Dass die wunderbare Bademöglichkeit im Ellisee plötzlich irgendwelchen Hautflüglern und anderen Insekten zum Opfer fallen sollte, gefiel kaum jemanden. Dabei hatte der Ellisee keinerlei sanitäre Einrichtungen, keine Mülleimer und auch keine Schwimmaufsicht.

Das Bade- und Betretungsverbot wurde von der Polizei in der Folge stringent durchgesetzt, sodass das Gelände schnell sich selbst überlassen wurde und sich die Natur die Trampelpfade zurückholte.

Ideen gesucht

Wer Anregungen für weitere Teile der beliebten Serie „Achim – Gestern & Heute“ hat, meldet sich per E-Mail an redaktion.achim@kreiszeitung.de