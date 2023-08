Sagenhafte Aussicht und mehr genießen

Von: Michael Mix

Teilen

Das Clüverhaus zählt zu den Objekten, die am Tag des offenen Denkmals in Achim besichtigt werden können. Neben Tina Fischer (Stadt, links) hoffen Pastor Christoph Maaß, Pastorin Irmela Büttner sowie die Gästeführerinnen Elke Gerbers und Dörte Borzek auf viele Besucherinnen und Besucher. © mix

Achim – Spannende Geschichte und Geschichten sind beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, in Achim zu erleben. Das versprechen Organisatorin Tina Fischer, im Rathaus fürs Stadtmarketing zuständig, Pastor Christoph Maaß, seine Kollegin Irmela Büttner sowie die Gästeführerinnen Elke Gerbers und Dörte Borzek, die Interessierten dann die St.

-Laurentius-Kirche, das Clüverhaus und die Hünenburg näherbringen wollen.

„Wir hätten gerne noch mehr historische Bauwerke gezeigt. Die Achimer Windmühle haben wir außen vor gelassen, weil es nach dem Schaden dort ungewiss ist, ob sie gefahrlos besichtigt werden könnte“, erklärte Verwaltungsmitarbeiterin Fischer am Montag beim Pressegespräch im Clüverhaus.

„Und ich wäre gerne mit Besuchern auch durchs alte Gefängnis gegangen“, ergänzte Gerbers. Aber im Amtsgerichtsgebäude sei nach dem immer noch nicht komplett abgeschlossenen Umbau des früheren JVA-Trakts nur eine Museumszelle übrig geblieben und die sei zumindest aktuell nicht für eine größere Gruppe zugänglich, erläuterte sie und fügte hinzu: „Ich hoffe außerdem, dass im kommenden Jahr wieder eine Führung über den jüdischen Friedhof an der Eisenbahn möglich sein wird.“

„Das Programm kann sich auch so sehen lassen“, meinte Tina Fischer. Sie freue sich, dass sich ehrenamtliche Kräfte dafür ins Zeug legten. Pastor Maaß habe dankenswerterweise den Flyer zum Denkmaltag in Achim gestaltet.

Das älteste Gebäude der Weserstadt ist dabei einmal mehr einer der Schauplätze. „In der St.-Laurentius-Kirche verbirgt sich so manches Geheimnis“, sagte Maaß beim Pressegespräch. Erst vor Kurzem sei in dem mindestens aus dem 13. Jahrhundert stammenden Gemäuer ein kleiner Raum über der Lazarus-Kapelle entdeckt worden. Aber der Geistliche der evangelischen St.-Laurentius-Gemeinde hat allen Neugierigen bei der Führung durch das Gotteshaus noch mehr zu bieten. „Um in der Kirche stehende Särge gibt es Geschichten, die an die Weltgeschichte ankoppeln“, kündigte Maaß an, ohne Näheres verraten zu wollen.

Wer schwindelfrei ist, darf sich bei dem Termin sogar noch auf einen weiteren Höhepunkt vor Ort freuen. Pastorin Irmela Büttner wird Wagemutige auf den Glockenturm von St. Laurentius geleiten. Beste Aussichten auf Achim und umzu sind damit also garantiert. Treffpunkt für die gut einstündige Kirchenführung und die Turmbesteigung ist um 11 Uhr vor dem altehrwürdigen roten Backsteinbau, Pfarrstraße 4a.

Nicht viel mehr als einen Katzensprung entfernt von St. Laurentius liegt das Clüverhaus. Elke Gerbers freut sich an der Adresse Große Kirchenstraße 1 um 11.30 und 14.30 Uhr auf Gäste. Sie wird ihnen bei einem Rundgang durch die Räume die „wechselhafte Geschichte“ des 1824 erbauten Zweiständer-Fachwerkbauernhauses vorstellen. Ein Vorgängerbau an der Stelle sei im Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert abgebrannt, informierte Gerbers, seit 30 Jahren Gästeführerin in der Weserstadt. „Das Geschlecht der Clüver“, in deren Besitz das Anwesen lange war, „stellte in Achim zehn Gohgrefen“, unterstrich sie die Bedeutung der Adelsfamilie. Der Name des Hauses erinnert noch heute daran. Und: „Mit ihm ist ein Stück des einstigen Bauerndorfes Achim erhalten geblieben.“

Heute beherbergt das Clüverhaus ein Café, das von den Waldheim-Werkstätten betrieben wird. Im Obergeschoss sind die Geschichtswerkstatt und der Heimatverein Achim ansässig. Letzterer habe dort „ein kleines Museum aufgebaut, mit historischen landwirtschaftlichen Geräten, alten Schulbüchern und Bügeleisen sowie anderem mehr“, sagte Gerbers. Auch das werde bei der Führung in Augenschein genommen. „Und Werner Esdohr von der Geschichtswerkstatt erzählt was über die Achimer Geschichtshefte.“

Dörte Borzek, die nur ein Jahr weniger als Gerbers Gästen aus nah und fern Sehenswürdigkeiten im Stadtgebiet erläutert, wird beim Tag des offenen Denkmals an der Hünenburg in Baden bereitstehen. Ihre Führungen beginnen um 14 und 15.30 Uhr an der Schwedenschanze 39 und dauern ebenso wie die von ihrer Kollegin „eine bis anderthalb Stunden“. Borzek hat es vor allem das weitläufige, stark abschüssige Außengelände angetan. „Es ist in Norddeutschland die einzige erhaltene frühgeschichtliche Ringwallanlage“, die aus dem 9. bis 11. Jahrhundert stamme, berichtete die Gästeführerin. Bei der Historie der Hünenburg spielten auch Sachsenkönig Heinrich und der legendäre Seeräuber Störtebeker eine Rolle.

Die Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem Gelände erbaute Jugendstilvilla könne im Zuge der Führung ebenfalls besichtigt werden. Denn in dem Gebäude gebe es gerade eine Kunstausstellung, die am Sonntagnachmittag geöffnet sei. Aber ein Besuch der Hünenburg lohne sich allein schon wegen der „sagenhaften Aussicht“, betont Borzek. „Die Anlage liegt 25 Meter über der Weser. Man kann von dort bis zum Verdener Dom gucken.“