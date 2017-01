Sachbeschädigungen in der Silvesternacht: Polizei ermittelt erste Verursacher

Achim/Bierden - Zu diversen Sachbeschädigungen kam es in der Silvesternacht im Stadtgebiet von Achim. Die Polizei hat erste Verursacher ermittelt, teilt sie jetzt mit. Die Verfahren richten gegen mehrere junge Leute.

Brand eines Altpapiercontainer: Eine Gruppe von jungen Männern im Alter zwischen 16 und 19 Jahren entzündete gegen 0.30 Uhr einen Altglascontainer bei einem Verbrauchermarkt an der Einmündung Bierdener Kämpe.

Brand einer Altpapiertonne: Wenige Minuten später entzündete ein Kind durch den unvorsichtigen Umgang mit Böllern eine Altpapiertonne, die hinter einem Wettbüro an der Bremer Straße aufgestellt war, heißt es von Seiten der Polizei.

Die Ermittlungen dauern an.

Serie der Sachbeschädigungen

Seinen Anfang nahm die Serie am 31. Dezember gegen 19.41 Uhr, als an der Kreuzung Bremer Straße/Weizenkamp ein privater Briefkasten durch einen Feuerwerkskörper zerstört wurde. Der 58-jährige Besitzer sah nach dem Knall nach dem Rechten und konnte noch mindestens vier junge Männer vom Tatort flüchten sehen. Sie liefen dabei in Richtung Roggenkamp.

Um 20.15 Uhr stellten die Beamten in der näheren Umgebung fest, dass die Scheibe einer Bushaltestelle an der Bremer Straße zerstört wurde.

Die Brände und Sachbeschädigungen setzten in diesem Bereich dann wieder um 00:24 Uhr ein. Zu diesem Zeitpunkt brannte ein Altglascontainer beim Lebensmitteldiscounter an der Einmündung Bierdener Kämpe. Eine 29-jährige Zeugin hat zu diesem Zeitpunkt 10 bis 15 Jugendliche in diesem Bereich beobachten können. Möglicherweise steht auch die Explosion eines Briefkastens des Postzustellers Goldmann Consulting im Zusammenhang mit dieser Serie. Dieser stand ebenfalls beim besagten Lebensmitteldiscounter an der Straße Bierdener Kämpe und wurde samt Inhalt vollständig zerstört.

Der nächste Brand ereignete sich dann gegen 00.30 Uhr an der Bremer Straße hinter einem dortigen Wettbüro. Dort brannte eine Altpapiertonne komplett nieder. Der Brand wurde durch drei 15 und 16-jährige Mädchen auf dem Heimweg entdeckt.

Als letzte Tat dieser Serie wurde in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 02.45 Uhr ein Aschenbecher im Eingangsbereich des Hotels Gieschen an der Bremer Straße in die Luft gesprengt. Auch eine Scheibe des Glasdachs und der rote Läufer wurden durch die Explosion beschädigt.

