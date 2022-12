Runken-Quartier und Seniorenwohnpark

Von: Michael Mix

Teilen

Vorarbeiten für den Seniorenwohnpark in Uphusen haben bereits im Spätherbst begonnen. Unter anderem wurde ein Biotop umgesiedelt. © Mix

Achim – Auf dem Lieken-Gelände geht es sichtbar voran. Immer mehr Gebäude wachsen dort in die Höhe. Im kommenden Jahr sollen auf der alten Fabrikbrache neben Wohn- und Geschäftshäusern der Zentrale Omnibusbahnhof, die Mobilitätsstation und die das neue Quartier erschließende Königsworther Straße fertiggestellt werden. Aber auch darüber hinaus hat der Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung der Achimer Verwaltung mit einer Reihe von Vorhaben alle Hände voll zu tun, wie dessen Leiter Steffen Zorn beim Jahrespressegespräch im Rathaus deutlich machte.

Für zwei Großprojekte, die dazu beitragen sollen, den Wohnraummangel vor Ort zu beheben, soll 2023 der Spatenstich erfolgen. Zum einen geht es um die Bebauung des Geländes der ehemaligen Textilfabrik Runken. Zum anderen sollen die Arbeiten für den Seniorenwohnpark östlich der Uphusener Dorfstraße starten.

Damit die Planungsstrategie künftigen Erfordernissen gerecht wird, will die Stadt ein neues Demografie-Gutachten beauftragen. Auch das Wohnraumbedarfskonzept und das Einzelhandelskonzept sollen Zorn zufolge überprüft werden.

„Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt 2023 wird die Innenstadtentwicklung sein“, kündigte der Fachbereichsleiter an. Investor Tim Oltmann habe Baurechte für das noch freie Grundstück am Gieschen-Kreisel erlangt und beginne im kommenden Jahr „hoffentlich mit dem Bau eines Büro- und Geschäftshauses“. Ziel sei die Fertigstellung 2024.

Außerdem soll für den Bereich der jetzigen Sparkasse und der Marktpassage noch im ersten Quartal 2023 ein Bebauungsplan beschlossen werden. Investoren wollen dort bekanntlich vor allem Flächen für den Einzelhandel schaffen.

Für alle Planungsbereiche gelte es „noch einmal verstärkt das Leitbildziel Klimaschutz zu priorisieren“. Die Stadt wolle das unter anderem mit weiteren Windparks und Flächen für Fotovoltaikparks erreichen, erläuterte Zorn. Auch die Renaturierung des Scheefmoorgrabens sei vorgesehen.

30 Prozent Energie einsparen will die Stadt durch den Austausch der Fenster bei der alten Hauptschulturnhalle an der Waldenburger Straße. Für die 800 000 Euro teure Sanierung des 1960 erbauten Gebäudes hoffe die Verwaltung auf einen Zuschuss in Höhe von etwa 25 Prozent aus KfW-Fördermitteln. „Die Halle wird drei, vier Monate geschlossen bleiben.“

Des Weiteren will die Stadt im kommenden Jahr mit dem Bau des Radschnellwegs (Rasch) entlang der Bahnstrecke loslegen. Der erste Abschnitt soll vom Badener Bahnhof aus in Richtung Innenstadt verwirklicht werden. Allerdings gebe es dort noch „Entwässerungsprobleme“, räumte Zorn ein. Weil der „Bauraum“ für den Rasch zwischen sechs und zwölf Metern breit sein müsse und das Wasser in dem Lehmboden nicht an Ort und Stelle versickern könne, stünden noch wasserrechtliche Genehmigungen des Landkreises für den engen Korridor in Baden und Uesen aus.

Die Verkehrswende könne nur mit einem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und des Fahrradwegenetzes gelingen, unterstrich der Fachbereichsleiter. So sollen auch Sanierungen entlang der Landesstraßen fortgesetzt und zwei weitere Radabstellanlagen gebaut werden. Brauchbare Alternativen zum fahrbaren Untersatz müssten her. „Wenn Autos stehen bleiben, verringert das Verkehrsprobleme.“

Weitere größere Bauprojekte, die im kommenden Jahr in Angriff genommen werden sollen, sind die Erweiterung des Feuerwehrhauses Uphusen, die neue Mensa mit Frischeküche für die IGS und ein zusätzlicher Trakt für die Grundschule Bierden, um dort den Ganztagsbetrieb zu gewährleisten. Dagegen werde die von den Leichtathleten in Achim schon lange ersehnte moderne Tartanbahn im Sportzentrum neben dem Freibad erst 2024 angelegt, informierte Steffen Zorn. „Und auch erst dann wird der Ausbau der Ueser Kreuzung erfolgen.“