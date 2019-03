Runken-Quartier: Bezahlbar und autoarm

90 kleinere, teils barrierefreie, geförderte Wohnungen geplant / Mobilitätsstation gehört dazu

+ Das Runken-Quartier heute (Bild links) mit der Front zur Bremer Straße hin macht nur einen Teil des gleichnamigen großen Wohnbauprojekts aus. In der Luftaufnahme rechts ist der gesamte Geltungsbereich des Quartier-Plans markiert. Foto: laue

Achim – In diesem Quartier, das nach der früher an der Bremer Straße ansässigen Firma Runken benannt ist, sollen unter Einbeziehung auch von weiteren benachbarten Grundstücken etwa 90 kleinere, teils barrierefreie sowie zu 20 Prozent geförderte Wohnungen entstehen. Die „Nachnutzung einer Gewerbebrache zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums“ sei „wesentliches Ziel der Planung“, heißt es dazu in der Beratungsvorlage der Stadt Achim zum Konzept.