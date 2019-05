Runken: Zu dicht, zu hoch und zu viel Verkehr

Anwohnerkritik an Bauvorhaben: Verlust letzter Düne und dörflichen Charakters befürchtet

+ Die Anwohner Karl-Heinz Tiedge, Kai Sommer, Gabriele Tiedge, Sascha Preuß, Birgit Arendt und Elvira Masuch (v.l.) wollen nicht, dass die Düne, hier mit Blick vom Winterweg aus, bebaut wird. Fotos: duncan

Bierden - Von Lisa Duncan. Wohnungen und Pflegeplätze könnten ab 2020 auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik Runken entstehen. Die Rede ist von 90 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern beziehungsweise Stadtvillen, davon 20 Prozent geförderter Wohnungsbau, sowie 65 Plätzen in einer Pflegeeinrichtung. So weit jedenfalls die Vorplanungen mit den Investoren von der Specht-Gruppe (wir berichteten). Gegen die „extrem verdichtete Bebauung, die sehr hohen Gebäude und die zu erwartende Zunahme des Verkehrs“ haben sich nun Anwohner in einem offenen Brief ausgesprochen. 86 Bürger aus Bierden reichten dazu bei der Stadt Achim eine Unterschriftenliste ein.