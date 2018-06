Rundum vorbereitet auf die Arbeit mit den Grundschülern

Sieben Frauen und ein Mann bestehen in Bierden Abschlussprüfung / Jetzt Stellensuche

+ Sieben Frauen und ein Mann schlossen erfolgreich Kurs und Prüfung zur „Betreuungskraft für verlässliche Grundschulen“ ab. Das Bild zeigt sie samt ihrer drei LEB-Dozenten Axel Bredehöft (mit Brille), Reinhild Wieters-Hilck (Dritte von rechts) und Birgit Rindfleisch (links) im Grünen vor dem Bürgerhaus Bierden. Drinnen lief der Kurs jeweils mittwochs seit dem Februar. - Foto: Laue

ACHIM - Sieben Frauen und ein Mann haben nach 100 Unterrichtsstunden, 20 Stunden Hospitation in Schulen und Lektionen in „Erste Hilfe am Kind“ die Prüfung zur „Betreuungskraft für verlässliche Grundschulen“ bestanden. Eine hat bereits eine feste Beschäftigungszusage, doch gab es schon weitere Anfragen aus Sagehorn und Langwedel.