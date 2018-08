Rundum-Einblick in Schießsport-Welt

ACHIM. „Lernen Sie uns kennen“– unter diesem Motto startet der Kreisschützenverband (KSV) Achim eine nicht alltägliche Werbekampagne zum Gewinnen neuer Mitglieder. Ein umfangreiches Seminar wartet demnach auf Interessierte im Alter von acht bis 80 Jahren. Sport ist nämlich für alle Altersgruppen in Schützenvereinen möglich.

Breitensport, Leistungssport und nicht zu vergessen Traditionspflege und Geselligkeit gehören zu den Aktivitäten. Mit viel Training sind hohe Ziele erreichbar – bis hin zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Mitglieder des KSV Achim haben es schon geschafft.

Das Seminar vermittelt einen breit gefächerten Einblick in den Schießsport. Der Gebrauch der Sportgeräte wird gezeigt und erklärt – vom Luftgewehr über Kleinkaliber-Waffen und Pistole bis zum populären Bogensport. Die Einführung läuft am Sonnabend, 15. September, um 15 Uhr in Ottersberg- Kreuzbuchen. Weiter geht es am Mittwoch, 19. September, um 18 Uhr in Oyten, am Mittwoch, 29. September, um 18 Uhr in Uesen und am Sonnabend, 29. September, in Mühlentor-Schaphusen.

Das Seminar umfasst pro Tag 2,5 Stunden Einweisung, Schießen und Erklärungen vor dem abschließenden Grillabend. Die Kosten des Seminars betragen 30 Euro inklusive Abschlussabend.

Verbindliche Anmeldung ist bis 31. August erbeten: per Fax 04205-77 93 78 oder per Mail seminar@ksv-achim.de . Im Internet ist der Flyer unter www.ksv-achim.de einzusehen. Weitere Einzelheiten zum Seminar gehen den Teilnehmern nach Anmeldung zu. - roh