Rückblick: Vor 13 Jahren wurde die Justitia-Skulptur vor dem Abrissbagger gerettet

Von: Christian Walter

2014, vier Jahre nach ihrem Abbau vom ehemaligen Waje-Geschäftshaus an der Obernstraße, bekam die Justitia-Skulptur eine neue Heimat: im Amtsgericht. © Christian Walter

Vor fast genau 13 Jahren, am 10. Juli 2020, wurde die Justitia-Skulptur vom Giebel des einstigen Waje-Geschäftshauses gehoben, das im Zuge des Umbaus der Gieschen-Kreuzung zum Kreisverkehr abgerissen wurde. Heute steht die Figur im Amtsgericht.

Unter den Achimer Bürgerinnen und Bürgern war er ein umstrittenes Verkehrsprojekt: Der Umbau der Gieschen-Kreuzung zum Kreisverkehr, den heute alle ganz selbstverständlich benutzen und den niemand mehr in Frage stellt. Staus wurden befürchtet, zudem gab es Kritik, dass für den Umbau historische und zudem schöne Achimer Bauwerke dem Erdboden gleichgemacht werden sollten – so wie das 1906 von der Achimer Kaufmannsfamilie Waje an der Obernstraße errichtete Geschäftshaus mit der Nummer 17.

Die alte Gieschen-Kreuzung am 25. April 2009, vor dem Umbau zum Kreisel. Das Gebäude Obernstraße 17 musste, wie unter anderem auch das weiße links (Nr. 21), weichen. © Christian Walter

Hoch oben an dessen Giebel thronte 104 Jahre lang eine Justitia-Figur, ein Abbild der römischen Göttin der Gerechtigkeit, geschaffen von einem Bildhauer namens Jänisch, 1,20 Meter hoch und 200 Kilogramm schwer. Die Skulptur war eine Erinnerung an das alte Posthaus, das ehemals an diesem Ort gestanden hatte und in dem bis Ende des 18. Jahrhunderts mangels eines eigenen Achimer Justizgebäudes auch Gericht gehalten worden war. Zugleich war die Figur so ausgerichtet, dass sie symbolisch den Alten Markt im Blick hatte und so über die Einhaltung der Marktrechte wachte.

Das insofern für die Achimer Stadtgeschichte bedeutsame Kunstwerk sollte nicht wie das Gebäude des einstigen Manufaktur- und Kolonialgeschäfts der Familie Waje unwiederbringlich zerstört werden, weshalb Justitia am 10. Juli 2010 gerettet wurde, während der Abrissbagger die Rückseite des Gebäudes bereits zerlegt hatte. Die Demontage der Justitia-Skulptur, die damals von etlichen Schaulustigen verfolgt worden war, jährte sich am gestrigen Montag zum 13. Mal.

Der Moment der Demontage der Skulptur am 10. Juli 2010, während der Abbruch des Hauses läuft. © Christian Walter

Genauso machte rings um die drei Häuser, die für den Kreiselbau weichen mussten und während deren Abriss über Wochen immer wieder Menschen im Bereich der Gieschen-Kreuzung stehen blieben und den Baumaschinen bei der Arbeit zusahen, die Frage die Runde: Was passiert denn jetzt mit der Achimer Göttin der Gerechtigkeit?

Verwaltung und Politik favorisierten einen Standort in der Innenstadt – die einen sprachen von der Nähe zum Wochenmarkt, andere von der Umgebung des ehemaligen Hauses Nummer 17, auch im Gespräch war ein Standort in der Nähe des heutigen Amtsgerichts. Jede Möglichkeit hätte gepasst und Argumente auf ihrer Seite gehabt. Allein: Die Skulptur hatte keine geeignete, ausgeformte Rückseite, um sie freistehend aufzustellen, etwa in der Mitte des neuen Gie-schen-Kreisels – Justitia war schließlich ein Fassaden-Element gewesen. So wurde es im Jahr 2014 schließlich der Eingangsbereich des Amtsgerichts-Hauptgebäudes an der Obernstraße 40. Und auch wenn die Figur mit diesem ebenfalls historischen Gebäude nie architektonisch verbunden gewesen ist, so passt sie doch thematisch gut dorthin. „Hier ist sie ja auch richtig“, ist man sich dort entsprechend einig, als der Wunsch der Redaktion nach einem aktuellen Foto im Amtsgericht – am Jahrestag der Demontage der Göttin der Gerechtigkeit an ihrem alten Standort – erfüllt wird. Während der Öffnungszeiten der Justizbehörde, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, kann man sie dort besuchen.

Heute steht Justitia im Amtsgerichts-Hauptgebäude. © Christian Walter