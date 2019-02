Warum Rudi Assauer in Achim einen passenden Versicherungsmakler fand

Jörg Uhlig in seinem Büro an der Schmiedeberg-Umgehung mit dem von Rudolf „Rudi“ Assauer unterschriebenen Versicherungsvertrag. Den Inhalt des Schreibens haben wir aus Datenschutzgründen unkenntlich gemacht.

Achim - Von Heinrich Laue. Der kürzlich verstorbene Rudi Assauer von Schalke 04 war auch prominentester Kunde des Achimer Versicherungsmaklers Jörg Uhlig. Dazu kam es aber wohl letztlich nur, weil Schalke eben nicht Deutscher Fußballmeister wurde. Die dementsprechende, verblüffende Anekdote schilderte Uhlig jetzt dieser Zeitung.

Auch ihn hat der Tod des weithin bekannten und beliebten Fußballmanagers tief berührt, und es wurden einige Erinnerungen wieder wach.

Er habe bereits im damaligen engeren Bekanntenkreis Assauers Versicherungen vermittelt gehabt, berichtet der gebürtige Verdener Uhlig - selbst lange Jahre aktiver Fußballer in Dauelsen. Da war es natürlich ein verlockender Gedanke, Assauer selbst mit in den Kundenbestand aufzunehmen. Uhlig, der als Selbstständiger für die Großmaklerfirma Securess mit Hauptsitz in Essen tätig ist, versuchte, über die Schalker Geschäftsstelle den Kontakt herzustellen und schickte auch Angebote zur Haus- und Sachversicherung los. Per Post natürlich, denn Internet oder E-Mails waren noch wenig verbreitet.

Der Umworbene zeigte telefonisch Interesse und deutete Zustimmung an, doch blieb die Bestätigung per Unterschrift aus. Die letzte Frist zum Vertragsabschluss rückte dann gegen Ende Mai ebenso näher wie das dramatische Finale der Bundesliga-Saison 2000/2001.

Schalke für vier Minuten Deutscher Meister

Der Ausgang ist allen Fußballfans bekannt: Schalke 04 war für vier Minuten Deutscher Meister, bevor Bayern München in der Nachspielzeit gegen den HSV noch ein Tor gelang und der Titel wieder in den Süden ging.

Schalke durfte sich zwar als „Meister der Herzen“ fühlen, doch hatte der unglückliche Ausgang dieses letzten Spieltags Manager Assauer so mitgenommen und frustriert, dass er eine Woche lang völlig abtauchte, keine Interviews gab und alles, was mit Fußball zu tun hatte, buchstäblich weit von sich wegschob, wie Uhlig erfuhr.

Beim Wegschieben kamen dann auf dem Schreibtisch offenbar die Versicherungsunterlagen zum Vorschein. Am 28. Mai trafen sie jedenfalls unterschrieben wieder bei Jörg Uhlig ein, und am 31. Mai leitete er sie an die Zentrale weiter.

Meisterfeier hätte Geschäft platzen lassen

Rudi Assauer selber habe ihm später am Telefon scherzhaft bestätigt, dass der Versicherungsmakler die Unterschrift Bayern München zu verdanken habe. Wäre nämlich Schalke wirklich Meister geworden, hätte der Manager wahrscheinlich eine Woche mit durchgefeiert und an alles andere als Versicherungen gedacht. Immerhin gewann der Verein aus Gelsenkirchen wenige Tage später noch das Endspiel um den DFB-Pokal.

Persönlich getroffen hat Uhlig den kürzlich Verstorbenen nie, aber öfter mal mit ihm telefoniert. Dabei kamen durchaus auch mal persönliche Erlebnisse und Erfahrungen zur Sprache, erinnert sich der Achimer Versicherungsmann. Karten für Bundesligaspiele - Schalke gegen Werder, Werder gegen Schalke - ließ Assauer Jörg Uhlig ebenfalls ab und an zukommen.

Makler mit ungewöhnlichem Fangeschmack

Der 55-jährige Jörg Uhlig ist seit 2012 mit seinem Versicherungsbüro in Achim vertreten und hat mittlerweile Kunden sogar in Ägypten und im asiatischen Raum. Er lebte vorher auch in Cluvenhagen und später in Bremen.

Als Fußballfan gehört Uhlig allerdings zu den absoluten Ausnahmeexemplaren. Auf die Frage nach seinem Lieblingsverein antwortet er, dass ihm Werder Bremen und der Hamburger Sportverein gleich gut gefallen.