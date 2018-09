Gymnasium am Markt: Neue Fünftklässler zelten drei Tage gemeinsam

Ruderlager

+ © Gamma Drei Tage waren die neuen Fünftklässler mit ihren Lehrern im Ruderlager. © Gamma

Achim - Die Zeiten ändern sich in allen Schulen, sagt Markus Wilks, Studiendirektor am Gymnasium am Markt, doch am Gamma gebe es eine Konstante: das Ruderlager. Auch in diesem Jahr trafen sich alle neuen Fünftklässler drei Tage lang am Ölhafen, um gemeinsam zu zelten, zu spielen und das Wasser zu erobern.