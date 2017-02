Rosen vom Grab genommen

Am Donnerstagnachmittag mussten zwei Frauen ihre 56-jährige Schwester auf dem Achimer Friedhof in Bierden zu Grabe tragen. Voller Entsetzen stellten sie dann am Freitagmorgen fest, dass an mehreren Kränzen Rosenstiele abgeschnitten waren. Schnitte mit Schere oder Messer und keine Bisse von einem Tier. Sie fragen sich niedergeschlagen: „Wer macht denn so etwas?“ Ein Blumendieb, ein Zerstörungswütiger oder ein andersweitig Gestörter? Hinweise sollten der Achimer Polizei unter Tel.: 04202/9960 gegeben werden. - mb