Römische Münze in Germanenhand

ARCHÄOLOGISCHE AUSGRABUNGSORTE / VERSTECKTE ZEITZEUGEN – Teil 4: Früher Handel in Holtorf

+ © Imke Brandt, M.A./ Institut für Historische Küstenforschung Wilhelmshaven Einer der kostbarsten Funde war diese sogenannte Fünfkopffibel des 5./6. Jahrhunderts aus Mitteldeutschland. © Imke Brandt, M.A./ Institut für Historische Küstenforschung Wilhelmshaven

Holtorf-Lunsen – Wo heute Mais auf einem Acker wächst, befanden sich während der römischen Kaiserzeit Bootslandeplätze germanischer Händler. Per Tauschhandel sorgten sie vor rund 2000 Jahren dafür, dass Waren über weite Entfernungen in die Norddeutsche Tiefebene gelangten, genauer: zwischen Holtorf und Lunsen. Darunter auch besonders kostbare Gegenstände wie eine römische Münze und eine Silberfibel. Ans Licht gebracht wurden sie durch Ausgrabungen von Imke Brandt vom Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven in Kooperation mit der Verdener Kreisarchäologie.