Robin Wood fordert Agrarwende in Niedersachsen

„Wald statt Wurst – Tierproduktion drastisch reduzieren“. Unter diesem Motto ist „Robin Wood“ seit drei Wochen mit einem Floß auf dem Mittellandkanal und der Weser unterwegs und legte am Nachmittag an der Ueser Brücke an. „Wir fordern die Agrarwende, gerade in einem Land wie Niedersachsen mit seiner Massentierhaltung“, sagte Luna von der Umweltschutzorganisation. Die Aktivistin verwies unter anderem auf „erschreckend hohe Nitratwerte“, die während der Tour bei einer Wasserprobe in Nienburg festgestellt worden seien. Die junge Frau ist seit dem Start des dieselmotorbetriebenen Floßes am 27. Juli in Hannover mit an Bord. In Achim gingen neben ihr zehn weitere Erwachsene und ein Kind vorübergehend an Land. „Wir fahren in wechselnder Besetzung mit Leuten aus halb Deutschland und übernachten auf dem Floß sowie in Zelten“, berichtete Luna. Die letzte Etappe auf der Weser führt zum Zielort Bremen. - mm / Foto: Mix