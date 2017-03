Rita gewinnt mit den bissigen „Brennpunktschule“-Versen

Achim - Ein überwiegend junges Publikum und junge Leute auf der Bühne. Am Ende aber gab es den stärksten Applaus für eine Bremer Grundschullehrerin außer Diensten: Rita Apel. Sie gewannt den Poetry Slam im gut gefüllten Blauen Saal des Kasch vor Moritz Sörgel, ebenfalls aus der Hansestadt.

„In der Brennpunktschule“ lautete ihr Gedicht fürs Finale. In dieser Schule können die Kinder nicht richtig schreiben, kneten nur ganz gern, gelten als doof und haben keine vernünftige Einstellung zur Arbeit. Darauf verlassen sich auch ihre Lehrer, strengen sich selbst nicht weiter an, gehen nachmittags ausgiebig in Modegeschäften shoppen, diskutieren auf Kunst-Vernissagen und sind voller Sarkasmus: Einige Schüler würden bestimmt in einigen Jahren zurückkehren und den Hof fegen.

Die gereimt vorgetragene bitterbös-ironische Kritik an schulischen Verhältnissen – die Rita ja gut kennen müsste – gefiel besser als die ganz anders geartete Wortakrobatik in „Die Welle“ von Moritz. „Wo gehts denn hier zum Strand?“ fragt sich diese Welle zum Beispiel, während die eitle große Nordsee sich über starke Wellolitis ärgert. Besonders angezogen fühlt sich Welle stets vom Mond, oder genau genommen vom Mann im Mond. Diesen nervt das Anhimmeln offenbar, und so murmelt er in der Schlusszeile des Gedichts vor sich hin: „Wattn Meer!“

Die bewährten Moderatoren Sebastian Butte und „Sim Panse“ präsentierten insgesamt sechs Teilnehmer an diesem „Poetischen Clubabend“ auf der Kasch-Bühne.

Jury wird spontan gebildet

Eine spontan zusammengestellte Jury aus dem Publikum beurteilte die Auftritte jeweils mit Punkten zwischen Eins und Zehn. Dazu kam die Mitbewertung durch Applaus-Stärke.

Sim Panse, der Spoken Words-Wettbewerbe schon auf Landesebene gewann, gab zum Aufwärmen gleich selbst alles beim atemlosen Vortrag über „Das Huhn des Grauens“.

Es raubt unter anderem Banken aus, gibt das Geld wie Robin Hood den Armen, hinterlässt am Tatort immer Eier, wird von der Polizei gejagt, führt die „Bullen“ aber immer wieder an der Nase herum und zeigt sich am Schluss sicher: „Jetzt kommt unsere Zeit!“.

Neben Rita und Moritz, Monika Mertens aus Hamburg, Dominik Ehrst aus Oldenburg und Carina Falk aus Cluvenhagen gehörte auch die aus Achim stammende, jetzt in Münster lebende Dilara Yüksek zu den Vortragskünstlern des Abends.

Vom „Wanderzirkus“ und enttäuschter Liebe

In ihrem „Wanderzirkus“-Stück entflieht ein Sohn reicher Eltern der Lieblosigkeit zu Hause. Ihn lockt die abenteuerliche, viel gefühlvollere Welt eben jenes Zirkus. Die lautstark bejubelte Dilara schaffte es bis ins Halbfinale.

In anderen Beiträgen ging es um enttäuschte große Liebe („Leichter zu zweit“), um turbulente Unterrichtserfahrungen eines Lehramtsstudenten sowie in dem ziemlich irre überdrehten, deutsch-englischen Hochgeschwindigkeits-Beitrag aus Hamburg um „Die Frau, die auf Quallen pinkelt“und jemanden zum „Paarschiffen“ sucht.

Den vielen Besuchern gefiel das Meiste, und von Anfang an gingen die von den Moderatoren immer wieder mit lockeren Sprüchen in Stimmung gebrachten Poetry-Slam-Fans begeistert mit.

la