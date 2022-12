Riskanter Griff zur Flasche oder zum Joint

Von: Michael Mix

Alkoholabhängigkeit ist immer noch die verbreitetste Sucht. © Ralf Poller/Avanti via www.imago

Achim – Manch einer wird sich über die Feiertage „die Birne zuknallen“, aber viele greifen auch sonst regelmäßig zur Flasche. „Hauptproblem ist weiterhin Alkohol, die Droge Nummer eins“, sagt Heike Gronewold, Leiterin der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention des Diakonischen Werks im Kirchenkreis Verden mit Standorten in Achim und Verden. „Bier, Wein, aber auch härtere Sachen werden konsumiert“, ergänzt ihre Mitarbeiterin Julia Stief beim Gespräch mit dieser Zeitung.

Bei Kaffee und Tee findet es im neuen, großen Gruppenraum der modernisierten und erweiterten Fachstelle in Achim (siehe Kasten) statt.

„Rauchen ist natürlich auch nach wie vor ein großes Problem“, stellt Gronewold fest. Aber wer nikotinsüchtig sei und davon loskommen wolle, beschreite meist eigene Wege. „Raucher kommen in der Regel nicht zu uns in die Beratung.“

Kiffer dagegen zählen verstärkt zur Klientel der Fachstelle. „Bei illegalen Substanzen, insbesondere Kokain und Cannabis, ist eine Zunahme zu beobachten“, berichtet Gronewold. Oft bleibe es nicht bei einer Sucht. „Alkohol und Kokain ist mittlerweile eine gängige Kombination“, weiß Stief. Oder aber exzessives Trinken werde mit dem Rauchen von Cannabis verbunden.

Dieses verbotene Rauschmittel ist derzeit in aller Munde, macht Schlagzeilen. Denn die Bundesregierung hat vor, Cannabis zu legalisieren. Unter bestimmten Voraussetzungen ist das aus Sicht der Fachstelle sinnvoll. „Wenn die finanziellen Mittel, die jetzt für die Ermittlung und Sanktionierung von Dealern und Kiffern gesteckt werden, in die Präventionsarbeit fließen“, erläutert Gronewold.

Denn ungezügelter Cannabis-Genuss bedeute für Jugendliche eine „große Gefährdung“. Wissenschaftler seien sich einig, dass sich das menschliche Gehirn bis Mitte 20 entwickelt. Das Rauchen von Gras in jungen Jahren könne diesen Prozess beeinträchtigen, verzögern und Schäden hervorrufen, betont die Fachstellenleiterin. Auch psychische Erkrankungen seien in der Folge möglich.

Früher Konsum von Cannabis erhöhe außerdem das Risiko, abhängig von dieser Droge zu werden, was sich negativ auswirken könne. „Antriebslosigkeit, Interessenverlust, Konzentrationsmängel“, zählt Julia Stief auf. „Man schafft es nicht mehr aufzustehen, zur Schule oder zur Arbeit zu gehen.“

Legaler Cannabisverkauf könnte bald auch in Achim möglich sein. © via www.imago-images.de

Meistens nähmen die Eltern, die sich um die Gesundheit und Zukunft ihres kiffenden Nachwuchses sorgten, Kontakt zur Fachstelle auf. „Vereinzelt kommen auch Jugendliche, die sagen, zehn Gramm die Woche tun mir nicht gut“, schildert Sozialarbeiterin und -pädagogin Stief.

Sie und weitere Beratungskräfte der Fachstelle klären inzwischen auch an weiterführenden Schulen über die Gefahren von Hanfpflanzenprodukten wie Marihuana oder Haschisch auf. „Wir machen das auf Anfrage, stundenweise oder sogar in einer ganzen Projektwoche“, wirft Heike Gronewold ein.

Wenn der Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung ihr zufolge „wahrscheinlich 2024 EU-konform“ ist, werde der Stoff in Shops und Apotheken erhältlich sein, „sicherlich auch in Achim“. Gronewold kündigte dazu „begleitende Beratung“ durch die Fachstelle an.

Die kontrollierte Abgabe von Joints hätte aber noch weitere Vorteile. „Oft ist Cannabis auch gepunscht“, macht Stief auf ein zusätzliches Risiko aufmerksam. Dealer streckten Gras oft mit Haarspray oder Vogelsand, oder es werde Schuhcreme in Haschisch gemischt. „Das macht es noch mal schädlicher, gerade wenn es in die Lunge gerät.“ Und bei einem Verkauf von Cannabis in einem legalen Shop, fügt Julia Stief hinzu, gäbe es „auch Klarheit über den Gehalt des Wirkstoffs THC“.

Ein weiteres großes Arbeitsfeld der Beraterin ist die Mediensucht. „Seit Corona, als es mit Homeschooling anfing, hat die bei Kindern und Jugendlichen stark zugenommen“, berichtet Stief. Während Mädchen oft stundenlang nicht von Social Media loskämen, bevorzugten Jungs Onlinespiele, seien bisweilen die halbe Nacht am Zocken. „Das wird zum Problem, wenn andere Hobbys nicht mehr gepflegt werden, echte Kontakte oder der Schulbesuch auf der Strecke bleiben“, klärt die Expertin auf.

Von Magersucht oder Ess-Brech-Sucht sind nach Angaben von Heike Gronewold immer noch überwiegend Mädchen oder junge Frauen betroffen. „Wir wollten dazu mit finanzieller Unterstützung der Landeskirche Hannover ein Hilfsprojekt mit 1,5 Stunden pro Woche veranstalten, uns fehlt aber das Personal dafür“, verrät die Fachstellenleiterin.

Die Fachstelle ist am Standort in Achim erweitert und modernisiert worden. © Mix

Egal, ob jemand dem Alkohol verfallen sei, sich ständig mit illegalen Drogen zudröhne, unter Mediensucht oder Medikamentenabhängigkeit leide – es gebe Unterstützungsangebote. „Entweder kommen Betroffene oder Angehörige auf die Fachstelle zu. Oder wir versuchen, in Form von sogenannter aufsuchender Arbeit zu helfen“, erläutert Heike Gronewold.

Sie und ihre Kolleginnen, insgesamt ein Team von 15 Fachkräften, rieten aus der Bahn Geratenen, ihr Leben abwechslungsreich und sinnvoll zu gestalten. „Wir machen aber auch Alltagsbegleitung. Gehen mit den Leuten zum Arzt, einkaufen, auf die Suche nach Beschäftigung.“

Fachstellenleiterin Heike Gronewold (r.) und Beraterin Julia Stief im neuen Gruppenraum. © -

Sucht könne zur chronischen Erkrankung werden, warnt Gronewold. „Diese greift dann tief ins Leben ein.“ Helfen könne eine Therapie. „Das ist die Entscheidung, abstinent zu leben.“

In der Fachstelle gebe es verschiedene Therapiegruppen. Doch mitunter sei eine stationäre Behandlung notwendig. „Danach kann es dann bei uns in ambulanten Gruppen weitergehen.“

Vorbeugen ist natürlich immer besser als heilen. So bietet Julia Stief zusammen mit ihrer Kollegin Nina Spiedt für Interessierte wöchentlich eine sogenannte Move-Gruppe an. Darin geht es beispielsweise um die Wirkung von Suchtmitteln, die Stärkung der eigenen Persönlichkeit oder auch die Frage: „Wie konsumiere ich risikoarm?“

Die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention ist unter Telefon 04202/520380 zu erreichen oder per E-Mail: suchtberatung-achim-verden@evlka.de.