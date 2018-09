„Achim soll die höchsten Windräder der Welt kriegen?“

210 Meter hoch ragen die Windkraftanlagen nahe der Autobahn und auf dem Giersberg im Flecken Langwedel in den Himmel. Noch gut 30 Meter mehr sollen es beim geplanten „Windpark Achim-Bollen“ werden.

Achim - Von Michael Mix. „Ich bin erstaunt, dass Achim die weltweit höchsten Windräder kriegen soll“, äußerte Hans-Jürgen Wächter. Der frühere Ratsvorsitzende schüttelte in der Einwohnerfragestunde des Ratsausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr den Kopf. Aber nicht nur bei Wächter stieß das Vorhaben, fünf 241 Meter hohe Anlagen nahe der Kreisstraße 1 zwischen Uphusen und Bollen zu errichten, auf Protest.

Nahezu das gesamte Gremium rieb sich an der offenkundigen Machtlosigkeit der Stadt Achim in dieser Frage. Denn der Landkreis Verden hat das betreffende Areal unweit der Autobahn 1, das bisher landwirtschaftlich beackert wird, im neuen Regionalen Raumordnungsprogramm als sogenanntes Vorranggebiet für Windkraftanlagen ausgewiesen. Womit der Stadt gewissermaßen diktiert wird, den Flächennutzungsplan zu ändern. Handlungsspielraum scheint es kaum zu geben.

„Wir hatten angeregt, die Flächen östlich der Kreisstraße aus der Planung rauszunehmen“, informierte Stadtplaner Heiner Heitzhausen in der Sitzung am Dienstagabend im Ratssaal. Doch diesem Vorschlag sei der Landkreis nicht gefolgt.

Anschließend hatte Markus Birnkraut das Wort. Der Projektmanager bei der Bremer Firma WPD stellte ausführlich die Planung für den „Windpark Achim-Bollen“ vor. Birnkraut warb zunächst mal mit der fachlichen Kompetenz des Unternehmens. Mehr als 50 derartiger Objekte seien von WPD bisher in Bremen und Niedersachsen verwirklicht worden.

Drei Anlagen westlich, zwei östlich der K1

Dann kam Birnkraut auf Einzelheiten bei dem Achimer Projekt zu sprechen. Drei der Energieerzeugungstürme seien westlich der K 1 vorgesehen, zwei östlich davon. Zu Siedlungen müssten Windkraftanlagen einen Mindestabstand von 800 Metern einhalten, zu Einzelhäusern von 500 Metern. Die Ränder von Uphusen und Bollen lägen rund 900 Meter entfernt.

Auch die vorgeschriebenen 20 Meter Abstand zur Kreisstraße würden beachtet, ebenso die 100-Meter-Distanz zur Autobahn. „Wegen der Eiswurfgefahr müssten wir die Anlagen bei entsprechender Witterung im Winter aber abschalten“, räumte der Diplom-Ingenieur ein.

Jedes der geplanten Windräder könne bis zu 4,2 Megawatt Strom erzeugen. Bei einer Gesamthöhe von 241 Metern betrage der Rotordurchmesser 150 Meter und der Schallpegel maximal 104,9 Dezibel (A). „Die Rotorfläche sollte möglichst groß sein, um viel Wind ernten zu können“, erläuterte Birnkraut.

Schwieriger Transport der Teile

Der Transport der riesigen Anlagen zu den Bauplätzen, für die Fundamente mit jeweils 30 Meter Durchmesser geschaffen und Baukräne bereitgestellt würden, wäre nicht ganz einfach zu bewältigen, räumte der Fachmann ein. Aber aufgrund des benachbarten, ebenfalls von WPD aus dem Boden gestampften Windparks Mahndorf seien die nötigen Zuwegungen „weitgehend vorhanden“. Für die bis zu 84 Meter langen Transporte müssten an Autobahn-Abfahrten allerdings „noch Platten verlegt werden“.

Und was passiert mit der Tierwelt in dem Gebiet? Das für den Windpark Achim-Bollen ins Auge gefasste Areal sei ein „wichtiges Brutvogelgebiet“, vor allem für Graugänse, tat Birnkraut kund. Dafür müssten an anderer Stelle Ausgleichsflächen geschaffen werden. Wo das sein könnte, ist bisher jedoch ein Rätsel. Wegen „durchfliegender Fledermäuse“ werde es nötig sein, die Anlagen nachts hin und wieder abzuschalten.

Sei das nicht grundsätzlich zum Schutz der Anwohner möglich?, wollte Petra Geisler (SPD) wissen. „Eine generelle Nachtabschaltung ist nicht im Sinne der Energiewende“, antwortete Birnkraut und teilte mit, dass die Schall- und Schattenwurf-Gutachten noch erstellt werden müssten.

Birnkraut rührt Werbetrommel

Abschließend rührte er für das Projekt die Werbetrommel: Die Stadt, der ein Teil der Flächen an der K 1 gehöre, könne mit Pacht- und Steuereinnahmen rechnen. Aufgrund des aufwendigen Planungsverfahrens sei mit dem Baubeginn allerdings nicht vor 2020 zu rechnen.

Für Werner Meinken, den Vorsitzenden des Ausschusses, und andere in der Runde war das jedoch nur ein schwacher Trost. „Hat die Stadt überhaupt noch Einflussmöglichkeiten?“, fragte der Sozialdemokrat in Richtung Stadtverwaltung. Laut höchstrichterlicher Urteile dürften Vorranggebiete für Windkraft „nicht wesentlich reduziert werden“, wusste Planer Heitzhausen.

„Was passiert denn, wenn wir der Flächennutzungsplanänderung nicht zustimmen?“, lautete die Frage von Karl-Heinz Lichter (CDU). Dann bekäme die Stadt wahrscheinlich eine Weisung von übergeordneten Stellen erteilt, mutmaßte Vize-Verwaltungschef Bernd Kettenburg. Aber die im Rathaus tätige Rechtsrätin Thea Mühe solle das nun genau abklären.

Baum: Es fehlen passende Leitungen

Aber es gebe doch sicherlich geeignetere Standorte als den in Bollen!?, hieß es wiederholt im Ausschuss. Kettenburg: „Wir haben nur noch eine kleine Fläche für ein Windrad in Borstel.“

Die Anlagen seien überdimensioniert; aufgrund fehlender Leitungen komme der erzeugte Strom gar nicht dort an, wo er benötigt werde, befand Hans Baum (FDP). Außerdem würde dadurch der Ausbau von Gewerbegebieten blockiert.

„Wir benötigen erneuerbare Energien. Da gibt es kein Wenn und Aber“, hielt Peter Bartram (Grüne) dagegen.

Solch in den Himmel ragende Windräder kenne er nur aus Thüringen und Dänemark, merkte Wächter später noch an. „Unsere Anlagen entlang der Autobahn in Langwedel sind 210 Meter hoch“, sagte Birnkraut.

Der Ausschuss folgte schließlich dem Antrag von Lichter, die Flächennutzungsplanänderung bis zur Klärung der rechtlichen Fragen zu vertagen. Allein Bartram stimmte dagegen.