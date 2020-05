250 Riesenpfähle ragen in den Himmel

Besuch auf der Amazon-Baustelle / Hallenhülle im Juni fertig / Kleine Schluderei beim Boden

+ Auf der Baustelle für das große Logistikzentrum im Uesener Feld herrscht seit Februar geschäftiges Treiben. Immer mehr sind die Ausmaße des Projekts zu erkennen. Fotos: mix

Achim - Von Michael Mix. Riesenspargel ragen im Uesener Feld in den Himmel. In den vergangenen Wochen und Tagen sind es immer mehr geworden. Nein, Gemüse schießt an der Autobahn-Anschlussstelle Achim-Ost nicht aus dem Boden, eine wachsende Formation von Stahlträgern steht dort in Reih und Glied. Amazon lässt in verkehrsgünstiger Lage ein Versandhandelszentrum errichten, eines von beachtlichen Ausmaßen.